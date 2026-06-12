H Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε το κάπρι με τον πιο στιλάτο τρόπο – Πώς να αντιγράψεις το look της

Ό,τι πρέπει για τα looks στο γραφείο και τις διακοπές

Η Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να μετατρέπει ακόμη και μια απλή εμφάνιση σε fashion moment. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εντοπίστηκε στο Παρίσι, κατά την έξοδό της από το εστιατόριο Le Village, με το look της να μην περνά απαρατήρητο.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της μόδας παγκοσμίως, όπου η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε για επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις και, απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους κατά την αποχώρησή της από το γνωστό παριζιάνικο εστιατόριο, επιλέγοντας ένα look που κινήθηκε ανάμεσα στο casual και το elevated street style.

Κεντρικό στοιχείο της εμφάνισής της ήταν το κάπρι παντελόνι της, ένα κομμάτι που για ακόμη μια χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά στις τάσεις. Η Λόπεζ το συνδύασε με ένα bomber jacket και μαύρο τοπ με ζιβάγκο, δημιουργώντας μια ισορροπημένη χρωματική παλέτα. Το outfit ολοκληρώθηκε με oversized γυαλιά ηλίου, μία mini τσάντα Dior και μαύρα mesh mules, που πρόσθεσαν μια πιο θηλυκή και πολυτελή διάσταση στο κατά τα άλλα χαλαρό σύνολο.

H Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε το κάπρι με τον πιο στιλάτο τρόπο

Πώς θα το φορέσεις και εσύ; Τα κάπρι παντελόνια έχουν επανέλθει στη μόδα με τα It Girls να τα έχουν αγαπήσει λίγο παραπάνω. Αυτά τα παντελόνια μέχρι το μέσο της γάμπας δεν θεωρούνται πια vintage παντελόνια, ή τελος πάντων, παντελόνια μιας περασμένης εποχής των ΄00s, αντιθέτως, φοριούνται από τις πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας σήμερα, όπως και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις fashion επιλογές για να αντιγράψεις την εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ.

Πώς να αντιγράψεις το look

MODIVO

Δες το κάπρι εδώ

Stradivarius

Δες τα mules εδώ