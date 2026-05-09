Μπαλαγιάζ ή ανταύγειες: Τι να διαλέξεις τελικά;

Βάζουμε τις πιο δημοφιλείς τεχνικές βαφής στο μικροσκόπιο

Μπαλαγιάζ ή ανταύγειες; Ιδού το δίλημμα. Και οι δύο τεχνικές χαρίζουν φως, διάσταση και κίνηση στο χρώμα, ενώ δεν απαιτούν συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο για touch ups όπως μια ριζική αλλαγή. Ποιες είναι όμως οι διαφορές τους και ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσένα. Πάμε να δούμε μαζί:

Τι είναι το μπαλαγιάζ;

Το όνομά του έχει γαλλική ρίζα, και πιο συγκεκριμένα προέρχεται από τη λέξη balayer, που σημαίνει «σκουπίζω». Πρόκειται για το ξάνοιγμα στο χρώμα των μαλλιών με ήπιες και φωτεινές ανταύγειες χωρίς αλουμινόχαρτο, οι οποίες «τοποθετούνται» διάσπαρτα, δημιουργώντας ένα φυσικό, «σβησμένο» αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του χρώματος δεν ξεκινά από τη ρίζα, αλλά απλώνεται πιο χαλαρά προς τις άκρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έντονη αντίθεση καθώς μακραίνουν τα μαλλιά.

Τι είναι οι ανταύγειες;

Οι ανταύγειες, από την άλλη, είναι πιο δομημένη τεχνική. Δημιουργούνται με τη χρήση αλουμινόχαρτου ή ειδικών εργαλείων, όπου επιλέγονται συγκεκριμένες τούφες από τη ρίζα έως τις άκρες και ανοίγονται ομοιόμορφα. Το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο και καθαρό, με μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα στο φυσικό χρώμα και τις πιο ανοιχτές τούφες. Οι ανταύγειες δίνουν πιο «φωτεινό» αποτέλεσμα συνολικά και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στιλ, από πολύ λεπτές και διακριτικές μέχρι πιο έντονες και εμφανείς.

Πώς να αποφασίσεις τι να κάνεις

Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι να επιλέξεις, μπαλαγιάζ ή αντάυγειες; Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνικές βρίσκεται στην ένταση και τη συντήρηση. Το μπαλαγιάζ είναι πιο φυσικό και δεν απαιτεί συχνά touch ups στο κομμωτήριο. Είναι ιδανικό αν θέλεις κάτι διακριτικό, που να δείχνει ανεπιτήδευτο και να ταιριάζει εύκολα με το φυσικό σου χρώμα. Οι ανταύγειες απαιτούν πιο τακτικό φρεσκάρισμα, καθώς η διαφορά στη ρίζα φαίνεται πιο γρήγορα, ωστόσο, προσφέρουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και μπορούν να δώσουν πιο έντονο χαρακτήρα στο χρώμα των μαλλιών. Είναι καλή επιλογή αν θέλεις μια ελαφρώς πιο έντονη αλλαγή ή αν θέλεις να πετύχεις ένα αποτέλεσμα με περισσότερη ένταση και αντίθεση.

Όπως καταλαβαίνεις, η επιλογή ανάμεσα στα δύο εξαρτάται κυρίως από το πόσο φυσικό ή έντονο αποτέλεσμα θέλεις, αλλά και από το πόσο συχνά είσαι διατεθειμένη να συντηρείς το χρώμα σου. Και με τις δύο τεχνικές θα μπορέσεις να ανανεώσεις την εμφάνισή σου πετυχαίνοντας ένα κομψό και μοντέρνο αποτέλεσμα.