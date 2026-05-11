Χαρίζουν όγκο και στιλ στα μαλλιά, ενώ καμουφλάρουν τα σημάδια γήρανσης

Καθώς περνούν τα χρόνια, τα μαλλιά τείνουν να γίνονται πιο λεπτά, πιο ξηρά, πιο θαμπά και πιο αραιά. Σε αυτή τη φάση, το σωστό κούρεμα δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και την πρακτικότητα, τόσο στη φροντίδα και το styling. Ένα καλά επιλεγμένο στιλ μπορεί να φωτίσει το πρόσωπό σου, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του, αλλά και να καμουφλώρει «τρωτά» σημεία της εμφάνισής σου, όπως η αραίωση και οι ρυτίδες στο μέτωπο. Ακολουθούν τα πιο κολακευτικά κουρέματα για 70άρες για να πάρεις ιδέες πριν κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο:

Τα καλύτερα κουρέματα για 70άρες

Bob

Το κλασικό καρέ παραμένει ίσως η πιο διαχρονική επιλογή. Στα 70, επίλεξε ένα bob σε πιο κοντό μήκος, που να φτάνει στο πιγούνι ή λίγο πιο πάνω, ώστε να δίνει όγκο και κίνηση στα μαλλιά. Μεγάλο πλεονέκτημά του είναι το πόσο εύκολο είναι στο styling, αλλά και το ότι κολακεύει τα περισσότερα σχήματα προσώπου. Για να χαρίσεις ακόμα περισσότερη κίνηση και όγκο στα μαλλιά σου, χρησιμοποιήσε ένα φαρδύ ψαλίδι για μπούκλες ή το σεσουάρ και μια στρογυλλή βούρτσα προκειμένου να δημιουργήσεις ένα blow out effect.

Pixie cut

Το pixie είναι ιδανικό για εσένα που θέλεις ένα πολύ πρακτικό και μοντέρνο κούρεμα. Κοντό στα πλάγια και ελαφρώς πιο μακρύ στην κορυφή, δημιουργεί όγκο εκεί που χρειάζεται και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το καλύτερο; Χρειάζεται ελάχιστο styling.

Long layered bob

Αν δεν θέλεις να αποχωριστείς το μακρύ μήκος, υιοθέτησε ένα lob, δηλαδή ένα μακρύ καρέ, που να φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων. Δείχνει πάντα κομψό, το styling του δεν απαιτεί πολλή ώρα, ενώ ταιριάζει σε κάθε υφή μαλλιών. Για ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα, προτίμησε ένα φιλαριστό κι όχι ένα αυστηρό lob και συνδύασέ το με φράντζα, curtain bangs ή αφέλειες.

Shaggy Bob

Το shaggy bob, δηλαδή το μακρύ καρέ με έντονο φιλάρισμα, αφέλειες και φυσική υφή, αποτελεί μία από τις πιο κομψές επιλογές που μπορείς να κάνεις σε αυτήν την ηλικία. Είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για λεπτά μαλλιά, καθώς δημιουργεί την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου όγκου χωρίς να απαιτεί έντονο styling.

Bangs

Οι αφέλειες σε κάθε εκδοχή τους, μπορούν να κάνουν την εμφάνισή σου να δείχνει πιο νεανική, καμουφλάρονωτας τις ρυτίδες έκφρασης στο μέτωπο και το πόδι της χήνας. Μετά τα 70 θα σε συμβουλεύαμε να αποφύγεις τα full bangs, καθώς μπορεί να «βαρύνουν» το πρόσωπό σου και να προτιμήσεις wispy bangs, δηλαδή αραιές, ανάλαφρες αφέλειες, οι οποίες δημιουργούν ένα πιο κομψό και φρέσκο αποτέλεσμα.