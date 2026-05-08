Κομψό και διαχρονικό, το γαλλικό μανικιούρ όταν συνδυάζεται με μικρά λουλούδια, αποκτά αμέσως μια πιο ρομαντική, φρέσκια και ανοιξιάτικη διάθεση. Τα floral french nails είναι από εκείνες τις τάσεις που επιστρέφουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, γιατί καταφέρνουν να ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στο μίνιμαλ και το cute. Είναι κομψά χωρίς να δείχνουν υπερβολικά και δίνουν στα νύχια μια απαλή, σχεδόν ονειρική αισθητική που ταιριάζει ιδανικά με την εποχή.

Από μικροσκοπικές μαργαρίτες πάνω σε milky βάσεις μέχρι pastel tips με λουλούδια ζωγραφισμένα στο χέρι, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Τα soft pinks, το butter yellow, το λιλά, το baby blue και το pistachio green είναι μερικά από τα πιο όμορφα χρώματα για την άνοιξη, ειδικά όταν συνδυάζονται με glossy φινίρισμα και λεπτές φλοράλ λεπτομέρειες. Για πιο διακριτικό αποτέλεσμα, τα λευκά λουλούδια πάνω σε nude ή sheer βάση αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή, αφού δείχνουν elegant και clean, ενώ τα colourful floral σχέδια είναι εξαιρετικά για εσένα που θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο παιχνιδιάρικο μανικιούρ.

Τα γαλλικά νύχια με λουλούδια ταιριάζουν σε κάθε στιλ, αφού μπορούν να δείχνουν μίνιμαλ και chic με μικρές λεπτομέρειες μόνο σε ένα ή δύο νύχια, αλλά και πιο dreamy και statement με έντονα χρώματα, chrome πινελιές ή 3D φλοράλ στοιχεία. Όποιο και να είναι το στιλ σου, είναι βέβαιο ότι παρακάτω θα βρεις το επόμενο nail look σου:

Νύχια γαλλικό με λουλούδια: 10 ανοιξιάτικα looks που θα λατρέψεις

Moody

Bridal Bouquet

Floral Tips

High Contrast

Spring Florals

White & Blue

Cute Florals

Simple White

Pink & Orange

Oversized