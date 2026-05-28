Τα hairstyles που θα σε κάνουν να δείχνεις πολύ πιο slim

Μπορεί να μας αρέσει να δοκιμάζουμε τις νέες τάσεις, αλλά δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως ορισμένα χτενίσματα μας κολακεύουν περισσότερο από άλλα. Ας πάρουμε για παράδειγμα εσένα που έχεις πιο στρογγυλό πρόσωπο. Έχεις κάποιο πρόβλημα; Απολύτως κανένα! Αν όμως θέλεις να το κάνεις να δείχνει πιο μακρόστενο, θα χαρείς πολύ να μάθεις πως υπάρχουν hairstyles που μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχεις ακριβώς αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί hairstylists αντιμετωπίζουν πλέον το hair styling σαν μια μορφή contouring. Μέσα από τον σωστό όγκο, τη θέση της χωρίστρας και τον τρόπο που πλαισιώνουν τα μαλλιά το πρόσωπο, μπορούν να πετύχουν ένα lifting effect κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει πιο αδύνατο. Δεν μας πιστεύεις; Δες παρακάτω ποια είναι τα πέντε χτενίσματα που αδυνατίζουν και διάλεξε το ιδανικό για εσένα:

5 χτενίσματα που αδυνατίζουν

Long Layers

Τα μακριά φιλαριστά μαλλιά είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές. Τα layers δημιουργούν κάθετες γραμμές που τραβούν το βλέμμα προς τα κάτω, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο μακρύ και αρμονικό. Για ακόμα καλύτερα αποτέλεσματα, παίξε στρατηγικά και κάνε μπούκλες στις τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπό σου έτσι ώστε να κάνεις contouring στα ζυγωματικά.

Curtain bangs

Τα curtain bangs, δηλαδή οι αφέλειες που ανοίγουν απαλά στη μέση και πλαισιώνουν το πρόσωπο, βοηθούν να μειωθεί οπτικά το πλάτος των ζυγωματικών και να δοθεί μια πιο ισορροπημένη αναλογία στο πρόσωπο, ειδικά όταν συνδυάζονται με μακριά μαλλιά ή ελαφρούς κυματισμούς.

Sleek Ponytail

Η ψηλή αλογοουρά είναι από τα πιο δυνατά tricks των pro hairstylists, αφού όταν τα μαλλιά πιάνονται ψηλά, το βλέμμα ανεβαίνει και το πρόσωπο δείχνει πιο μακρύ κι αδύνατο. Για ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό lifting effect, δοκίμασε ένα sleek ponytail, δηλαδή μια σφιχτή αλογοουρά ψηλά στο κεφάλι.

Middle Part

Η χωρίστρα στη μέση δημιουργεί συμμετρία και επιμηκύνει οπτικά το πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει πιο αδύνατο. Για ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, φρόντισε τα μαλλιά σου να έχουν λεία αλλά όχι εντελώς επίπεδη υφή, ώστε να μην τονίζεται η πλατύτητα του προσώπου.

Top Knot

Ο ψηλός κότσος είναι ένα από τα πιο έξυπνα χτενίσματα που μπορείς να κάνεις. Μαζεύοντας τα μαλλιά ψηλά, δημιουργείται μια νοητή κάθετη γραμμή που επιμηκύνει το πρόσωπο και αναδεικνύει τα ζυγωματικά. Για να πετύχεις ένα πιο μοντέρνο και λιγότερο αυστηρό αποτέλεσμα, προτίμησε να υιοθετήσεις ένα messy bun αντί για ένα αυστηρό chignon και άφησε μερικές τούφες ελευθέρες να πλαισιώνουν το πρόσωπό σου.