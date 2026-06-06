Τα low maintenance looks που θα λατρέψεις τους επόμενους μήνες

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που θέλεις να περνάς περισσότερο χρόνο στην παραλία, στα σοκάκια των νησιών και στα απογευματινά aperitivo παρά μπροστά στον καθρέφτη με το πιστολάκι και την βούρτσα στο χέρι. Και κάπου εδώ έρχεται η καλύτερη beauty είδηση της σεζόν: τα πιο hot κουρέματα του καλοκαιριού 2026 αγαπούν τη φυσική κίνηση των μαλλιών και δείχνουν υπέροχα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ναι, καλά διάβασες. Φέτος, η ανεπιτήδευτη κομψότητα κερδίζει τις εντυπώσεις και τα κουρέματα που πρωταγωνιστούν είναι εκείνα που σε κάνουν να δείχνεις ανεπιτήδευτα chic.

Από αέρινες φιλάριστες γραμμές μέχρι cool cuts που δείχνουν τέλεια ακόμα και με φυσικό στέγνωμα και παραμένουν stylish όλη μέρα, αυτά είναι τα it κουρέματα του καλοκαιριού 2026 που θα σε σώσουν από ατελείωτες ώρες styling και θα γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοί σου στις υψηλές θερμοκρασίες:

Κουρέματα καλοκαίρι 2026: Τα στιλ που δεν χρειάζονται καθόλου styling

Soft Bob

To πιο hot καρέ του καλοκαιριού είναι απαλό, ανάλαφρο και συνήθως φτάνει από το ύψος του πηγουνιού έως τις κλείδες. Διατηρεί τη βασική γραμμή του κλασικού bob, αλλά έχει πιο μαλακές άκρες, διακριτικά φιλαρίσματα και φυσική κίνηση, δίνοντας την αίσθηση ότι τα μαλλιά πέφτουν αβίαστα, χωρίς να δείχνουν αυστηρά ή πολύ στιλιζαρισμένα. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε λεπτά έως μεσαίας πυκνότητας μαλλιά, ενώ δείχνει τέλειο απόλυτα φυσικό, με χαλαρούς κυματισμούς ή beach waves.

Butterfly Cut

Αυτό το μακρύ, φιλαριστό κούρεμα εμπνευσμένο από τα ’70s, χαρακτηρίζεται από έντονα, αέρινα layers που ξεκινούν γύρω από το πρόσωπο και πέφτουν σταδιακά προς τα κάτω, δημιουργώντας όγκο και κίνηση. Τα layers πλαισιώνουν τα ζυγωματικά και το πρόσωπο, ενώ τα μαλλιά διατηρούν το μακρύ μήκος τους, γεγονός που κάνει το κούρεμα αυτό ιδανικό για μεσαία έως πυκνά μαλλιά, καθώς αφαιρεί βάρος και δίνει σχήμα.

Long Bangs

Ένα ακόμα πολύ hot στιλ για αυτό το καλοκαίρι είναι οι μακριές, επιμελώς ατημέλητες αφέλειες που φτάνουν μέχρι τα φρύδια ή και λίγο χαμηλότερα. Μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και μπορούν να χωρίζονται στη μέση ή στο πλάι, προσφέροντας ευελιξία στο styling. Το καλύτερο; Προσθέτουν στιλ χωρίς να απαιτούν τη δέσμευση των πολύ κοντών ή full bangs.