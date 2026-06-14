Τι να κάνεις για να μην πρασινίσουν τα ξανθά μαλλιά σου από το χλώριο της πισίνας

To survival guide κάθε ξανθιάς που σέβεται τον εαυτό (και τα μαλλιά) της

Το καλοκαίρι έχει πολλά υπέροχα πράγματα: ήλιο, παγωτά, ατελείωτες ώρες στην παραλία… και φυσικά μπάνια στην πισίνα. Αν έχεις όμως ξανθά μαλλιά, ξέρεις ότι υπάρχει και μια μικρή «δραματική» πλευρά στο story: εκείνη η ανεπιθύμητη πρασινίλα που μπορεί να εμφανιστεί σαν κακό beauty plot twist μετά από μερικές βουτιές.

Γιατί τα μαλλιά γίνονται πράσινα από την πισίνα;

Το πράσινο χρώμα δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Συνήθως οφείλεται στο χλώριο της πισίνας, το οποίο αντιδρά με μέταλλα (όπως ο χαλκός) στο νερό και "κολλάει" πάνω στην τρίχα, ειδικά όταν είναι πιο ανοιχτή ή ταλαιπωρημένη. Το αποτέλεσμα; Μια ανεπιθύμητη απόχρωση που καμία μας δεν έχει βάλει στο moodboard του καλοκαιριού. Ευτυχώς, υπάρχουν απλοί τρόποι για να προστατέψεις τα μαλλιά σου και να κρατήσεις το ξανθό σου φωτεινό, λαμπερό και απόλυτα… Instagram-worthy.

Πώς να λύσεις το πρόβλημα

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να βρέχεις τα μαλλιά σου με καθαρό νερό πριν μπεις στην πισίνα. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά τα βρεγμένα μαλλιά απορροφούν λιγότερο χλώριο, λειτουργώντας σαν "ασπίδα". Ακόμη καλύτερα, μπορείς να εφαρμόσεις ένα leave-in conditioner ή ένα ελαφρύ λάδι μαλλιών πριν βουτήξεις για έξτρα προστασία.

Εναλλακτικά, δοκίμασε να φορέσεις ένα swim cap πριν βουτήξεις στην πισίνα. Ναι, το ξέρουμε ότι δεν είναι το πιο glamorous αξεσουάρ, αλλά κάνει θαύματα αν θέλεις πραγματική προστασία. Αν τώρα δεν είσαι fan αυτής της στιλιστικής προσέγγισης, μάζεψε τα μαλλιά σου σε ένα χαμηλό bun ή μια πλεξούδα, έτσι ώστε να μειωθεί η επαφή των μαλλιών με το νερό.

Μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς να ξεπλένεις αμέσως τα μαλλιά σου με καθαρό νερό και να χρησιμοποιείς ένα ήπιο σαμπουάν, ιδανικά ειδικό για ξανθά βαμμένα μαλλιά. Μια φορά την εβδομάδα τώρα, χρησιμοποίησε ένα detox ή clarifying σαμπουάν για να απομακρύνεις τα υπολείμματα χλωρίου και μετάλλων από τα μαλλιά σου, κρατώντας το χρώμα σου καθαρό και φωτεινό. Φυσικά από τη ρουτίνα σου τώρα το καλοκαίρι δεν θα πρέπει να λείπουν και τα ενυδατικά προϊόντα, όπως οι μάσκες και τα λαδάκια για έξτρα περιποίηση των ξανθών μαλλιών σου.