Για πιο λεία και στιλπνά μαλλιά

Αν υπάρχει ένας «αιώνιος εχθρός» των μαλλιών, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτός είναι το φριζάρισμα. Αρκεί λίγη υγρασία ή ακόμα και μια βόλτα στη θάλασσα ή στην καλντέρα του νησιού για να μετατραπούν τα λεία και λαμπερά μαλλιά σε ένα ατίθασο χάος. Και όσο κι αν τα έλαια και τα προϊόντα styling μπορούν να βοηθήσουν, η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκινούν από το σωστό λούσιμο.

Είτε έχεις φυσικά σγουρά, κυματιστά ή ίσια μαλλιά που φριζάρουν με την παραμικρή υγρασία, η επιλογή του σωστού σαμπουάν μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην καθημερινότητά σου. Το καλύτερο σαμπουάν για φριζάρισμα είναι αυτό που δεν καθαρίζει απλά, αλλά συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας στο εσωτερικό της τρίχας και λειαίνει τα μαλλιά από την πρώτη κιόλας χρήση.

Ιδού μερικά από τα σαμπουάν για φριζάρισμα που αξίζει να δοκιμάσεις, έτσι ώστε να αποκτήσεις (επιτέλους) πιο λεία, απαλά και ευκολοχτένιστα μαλλιά:

Τα καλύτερα σαμπουάν για φριζάρισμα

Discipline Bain Fluidealiste, Kérastase

Είτε έχεις φριζαρισμένα, ταλαιπωρημένα μαλλιά, είτε αναζητάς συντήρηση μετά από θεραπεία κερατίνη, αυτό το sulfate-free σαμπουάν της Kerastase είναι το πλέον ιδανικό για εσένα, καθω΄ς πειθαρχεί την τρίχα λειαίνοντας το περιτρίχιο, χωρίς να απογυμνώνει τις τεχνικές εργασίες.

Ultimate Smooth Step 1 Shampoo, Wella Professionals

Αυτό το σαμπουάν για λάμψη και λείανση, δημιουργεί πολυτελή αφρό για τον καθαρισμό των ξηρών, θαμπών μαλλιών από προσμείξεις, προετοιμάζοντάς τα για βαθιά θρέψη.

Frizz Dismiss Shampoo, Redken

Το σαμπουάν Redken Frizz Dismiss Shampoo τιθασεύει το έντονο φριζάρισμα στα ατίθασα μαλλιά. Εμπλουτισμένο με έλαιο Babassu, προσφέρει απαλό καθαρισμό, δομική λείανση και εντυπωσιακή λάμψη, προστατεύοντας παράλληλα το χρώμα.

Keratin Alpha Sleek Professional Shampoo, L'Oréal Professionnel

Η πολυτελής, εξαιρετικά κρεμώδης υφή του καθαρίζει απαλά την τρίχα, ενώ ταυτόχρονα την επικαλύπτει για να λειάνει και να ενισχύσει τα εξωτερικά στρώματα του περιτριχίου της κερατίνης. Μαλακώνει και ενυδατώνει τα μαλλιά, χαρίζοντας άμεση λάμψη, έλεγχο του φριζαρίσματος και του όγκου.

Frizz Control Shampoo, Moroccanoil

Η φόρμουλα απαλού καθαρισμού παρέχει καθημερινή προστασία από το φριζάρισμα και τη στατικότητα, αφήνοντας τα μαλλιά χωρίς βάρος και χωρίς υπολείμματα. Προσφέρει επίσης τη βέλτιστη θρέψη για να αποκαταστήσει τη διαχειρισιμότητα και τη λάμψη στα θαμπά μαλλιά με τάση για φριζάρισμα.