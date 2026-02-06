Το budget friendly μυστικό που καταπολεμά τελείως το φριζάρισμα

Τα hair oils είναι από εκείνα τα beauty staples που κάνουν τη διαφορά με μία μόνο κίνηση. Σήμερα, αποτελούν βασικό βήμα στη ρουτίνα περιποίησης, χαρίζοντας λάμψη, θρέψη και εκείνο το ανεπιτήδευτα υγιές φινίρισμα που θυμίζει επαγγελματική φωτογράφιση ή διαφήμιση σαμπουάν. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να επενδύσεις μια μικρή περιουσία για να εντάξεις ένα ποιοτικό λαδάκι μαλλιών για φριζάρισμα στη ρουτίνα σου.

Στα beauty counters θα βρεις πολλά οικονομικά hair oils που ανταγωνίζονται επάξια τα high-end, προσφέροντας ενυδάτωση, λείανση και προστασία χωρίς να βαραίνουν την τρίχα. Πολύ απλά, δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ γύρω από την τρίχα, παγιδεύοντας την απαραίτητη υγρασία στο εσωτερικό της και προστατεύοντάς την από εξωτερικές φθορές, όπως η υγρασία της πόλης.

Ακολουθούν τα καλύτερα value-for-money λαδάκια μαλλιών που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σου:

Λαδάκι μαλλιών για φριζάρισμα: 5 top οικονομικές επιλογές

Botanic Therapy Revival Elixir, Garnier

Μία μόνο σταγόνα από αυτό το έλαιο απελευθερώνει εκατομμύρια μικρομόρια Ωμέγα 6&9 και διεισδύει βαθιά στην τρίχα, αναζωογονώντας τη από το εσωτερικό της και προλαμβάνοντας το φριζάρισμα.

Argan Exotic Oil Daily Care, Lorvenn

Ο μοναδικός συνδυασμός των εξωτικών ελαίων argan και Monoi de Tahiti, γνωστών για τις θρεπτικές και ενυδατικές τους ιδιότητες, εξασφαλίζει μαλλιά δυνατά, απαλά, πειθαρχημένα και λαμπερά.

Elvive Extraordinary Oil, L'Oréal Paris

Ιδανικό για κάθε τύπο μαλλιών και εμπλουτισμένο με 6 εκχυλίσματα πολύτιμων λουλουδιών, το εμβληματικό λάδι της L'Oréal Paris χαρίζει πολύτιμη περιποίηση στα μαλλιά, αφήνοντάς τα αισθητά πιο λεία κι απαλά.

Argan Infused Oil Smooth & Sleek, Pantene

Η σύνθεση με έλαιο Argan, ένα φυσικό συστατικό από το Μαρόκο, αφήνει τα μαλλιά δυνατά και λεία και προσφέρει αίσθηση ενυδάτωσης ειδικά στις άκρες. Η μη κολλώδης, ανάλαφρη υφή του περιποιείται σε βάθος χωρίς να λαδώνει ή να βαραίνει τα μαλλιά.

BC Bonacure Frizz Away Smoothing Oil, Schwarzkopf Professional

Αυτό το λαδάκι μαλλιών για φριζάρισμα λειαίνει την επιφάνεια ακόμη και των πιο τραχιών μαλλιών για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσθέτει έντονη λάμψη. Επιπλέον, προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες έως 210°C και εξασφαλίζει 48ωρη δράση κατά της υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.