Αυτό είναι το μόνο χρώμα που αξίζει να ζητήσεις στο επόμενο ραντεβού σου για πεντικιούρ

Η νέα μεγάλη τάση που θα βλέπεις παντού τους επόμενους μήνες

Αυτήν τη σεζόν, το κλασικό γαλλικό πεντικιούρ επιστρέφει δυναμικά, αλλά σε μια πιο σύγχρονη και καλοκαιρινή εκδοχή. Ο λόγος για το Butter French Pedicure, ένα ιδιαίτερο γαλλικό πεντικιούρ, στο οποίο πρωταγωνιστεί αυτό το βουτυρένιο κίτρινο, που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του 2026.

Butter French Pedicure: Το it χρώμα πεντικιούρ για το καλοκαίρι 2026

Κομψό, διακριτικό και απρόσμενα ευκολοφόρετο, το Butter French Pedicure αποδεικνύει ότι τα παστέλ δεν είναι μόνο για το μανικιούρ. Η απαλή κίτρινη λεπτομέρεια στις άκρες των νυχιών χαρίζει μια φρέσκια πινελιά στο κλασικό γαλλικό, ενώ ταιριάζει σχεδόν με όλα τα σανδάλια, τα πέδιλα και τα καλοκαιρινά outfits. Η φιλοσοφία του είναι απλή: αντικαθιστάς τη λευκή γραμμή του γαλλικού με μια απαλή βουτυρένια απόχρωση του κίτρινου, ενώ διατηρείς τη βάση φυσική, γαλακτερή ή σε απαλό ροζ, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει καθαρό, κομψό και περιποιημένο.

Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή της σωστής απόχρωσης. Οι πιο elegant εκδοχές κινούνται ανάμεσα σε ένα πολύ ανοιχτό, σχεδόν κρεμώδες κίτρινο και σε έναν πιο ζεστό μελί τόνο. Και οι δύο επιλογές χαρίζουν ένα διακριτικό αποτέλεσμα που φωτίζει την επιδερμίδα και αναδεικνύει το μαύρισμα.

Αν και θεωρείται παστέλ, το butter yellow λειτουργεί σχεδόν σαν ουδέτερη απόχρωση, καθώς συνδυάζεται εύκολα με όλα τα καλοκαιρινά χρώματα και ταιριάζει τόσο σε μίνιμαλ όσο και σε πιο statement εμφανίσεις. Δείχνει κομψό χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή, ενώ αποτελεί μια μοντέρνα εναλλακτική για όσες έχουν βαρεθεί το κλασικό λευκό γαλλικό αλλά δεν θέλουν να καταφύγουν σε πολύ έντονα και neon χρώματα.

Αν τώρα θέλεις κάτι πραγματικά μίνιμαλ και chic, δοκίμασε το Butter Yellow Micro French, δηλαδή το γαλλικό πεντικιούρ με πολύ λεπτή κίτρινη άκρη. Και εδώ η βάση κινείται σε nude/milky pink χρωματισμούς έτσι ώστε το αποτέλσμα να δείχνει καλαίσθητο και εκλεπτυσμένο.