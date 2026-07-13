Αυτό είναι το αξεσουάρ μαλλιών που κάνει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση να δείχνει πιο ακριβή

Το hair accessory που έχει κατακλύσει τα social media φέτος το καλοκαίρι

Για αρκετές σεζόν, τα claw clips, τα french pins και τα oversized scrunchies ήταν οι πρωταγωνιστές του καλοκαιρινού hairstyling. Όχι πια. Αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει από το street style, αλλά και τα social media posts των αγαπημένων σου it girls, το καλοκαίρι του 2026 «ανήκει» στα μεταξωτά μαντήλια μαλλιών.

Hair Scarves: Το απόλυτο αξεσουάρ μαλλιών για το καλοκαίρι 2026

Ρομαντικά, πρακτικά και απίστευτα ευέλικτα, τα μαντήλια μαλλών, έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, αποτελώντας τον πιο εύκολο τρόπο να αναβαθμίσεις ακόμη και το πιο απλό χτένισμα, αλλά και να δώσεις στιλ ακόμα και στο πιο basic fit.

Η αναβίωση της τάσης δεν είναι τυχαία. Τους τελευταίους μήνες, η αισθητική της Καρολίν Μπεσέτ έχει επιστρέψει στο προσκήνιο χάρη στη σειρά Love Story του Disney+, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο την ανεπιτήδευτη κομψότητα που χαρακτήριζε τις celebrities των '90s. Αν και το στιλ της βασιζόταν σε λιτά κομμάτια με καθαρές γραμμές και απλα χρώματα, συχνά ολοκλήρωνε τα looks της με hair accessories. Μεταξύ των πιο αγαπημένων της ήταν και τα μαντήλια μαλλιών.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εντάξεις ένα hair scarf στο look σου. Ο πιο εύκολος είναι να το φορέσεις σαν λεπτή κορδέλα γύρω από το κεφάλι ή να το δέσεις στην αλογοουρά σου, καμουφλάρωντας έτσι το λαστιχάκι. Εναλλακτικά μπορείς να το εντάξεις μέσα σε μια πλεξούδα, την οποία είτε θα αφήσεις ελεύθερη, είτε θα τυλίξεις δημιουργώντας ένα bun.

Η πιο updated εκδοχή της τάσης ωστόσο είναι το μαντήλι δεμένο pirate-style ή δεμένο πίσω στον αυχένα, έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρο το πάνω μέρος του κεφαλιού, αφήνοντας μόνο λίγες τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο. Το συγκεκριμένο στιλ θυμίζει εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του '60, αλλά φέτος επιστρέφει με πιο μίνιμαλ αισθητική και πρωταγωνιστεί τόσο στα social media όσο και στις εμφανίσεις των fashion insiders.

Ποιο μαντήλι να επιλέξεις;

Τα μεταξωτά ή σατέν μαντήλια παραμένουν η πιο διαχρονική επιλογή, καθώς χαρίζουν πολυτελή αίσθηση και γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά χωρίς να τα ταλαιπωρούν. Αν προτιμάς ένα πιο χαλαρό καλοκαιρινό ύφος, μπορείς να επιλέξεις λινά ή βαμβακερά υφάσματα, ενώ τα εμπριμέ μοτίβα, οι ρίγες, τα πουά και τα floral prints είναι ιδανικά για να δώσουν χρώμα στις εμφανίσεις σου.

Εξίσου δημοφιλή για φέτος είναι και τα κροσέ υφάσματα, που χαρίζουν μια νοσταλγική/ρετρό αύρα σε κάθε εμφάνιση και «παντρεύουν» το grandma chic με το cottagecore. Όποιο στιλ και να επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μαντήλια αποτελούν το αξεσουάρ μαλλι'ων που θα χαρίσει στις καλοκαιρινές εμφανίσεις σου αυτήν την πολυπόθητη old money κομψότητα.