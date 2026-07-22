Το απρόσμενο χτένισμα που θα ορίσει τους επόμενους μήνες

Τα brushed-out curls είναι η νέα μεγάλη τάση που πρέπει να δοκιμάσεις

Οι τελευταίες σεζόν ανήκαν στα sleek buns, τα καλοχτενισμένα blow outs και τα glossy hair. Όλα δείχνουν ωστόσο ότι το beauty σκηνικό αλλάζει. Οι τάσεις στα μαλλιά στρέφονται πλέον προς μια πιο ανεπιτήδευτη αισθητική, όπου η κίνηση, ο όγκος και η φυσικότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Αυτή η νέα προσέγγιση, δεν επηρεάζει μόνο τα κουρέματα, αλλά και τα χτενίσματα. Case point: Τα brushed-out curls, το νέο it hair look, που ήδη ξεχωρίζει στις πασαρέλες, τα red carpets και τα social media και αναμένεται να κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες.

Τι είναι τα brushed-out curls;

Ξέχνα τις αυστηρά σχηματισμένες μπούκλες ή τους τέλειους κυματισμούς. Τα brushed-out curls είναι αέρινα, ανάλαφρα και γεμάτα κίνηση και όγκο. Είναι ένα χτένισμα που σου επιτρέπει να «αγκαλιάσεις» το φριζάρισμα και τη φυσική υφή των μαλλιών σου, μετατρέποντάς τα από flaws σε δήλωση στιλ.

Get the look

Αφού δημιουργήσεις τις μπούκλες με ψαλίδι, άφησέ τες να κρυώσουν κι έπειτα χτένισέ τες απαλά με βούρτσα ή χτένα με αραιά δόντια, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα απαλό, πλούσιο «κύμα» με βελούδινη υφή και φυσικό όγκο. Ολοκλήρωσε το look με ένα ελαφρύ hairspray ή ένα serum λάμψης στις άκρες, αποφεύγοντας προϊόντα που κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν άκαμπτα. Το αποτέλεσμα είναι ένα χτένισμα που θυμίζει το διαχρονικό glamour των Old Hollywood waves, αλλά στην πιο σύγχρονη, ανεπιτήδευτη εκδοχή του.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των brushed-out curls είναι η ευελιξία τους. Ταιριάζουν τόσο σε φυσικά σπαστά, όσο και σγουρά μαλλιά, ενώ προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά κουρέματα, από ένα κοντό καρέ μέχρι ένα μακρύ cut, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο όγκο και πολυτέλεια. Φυσικά μπορούν να συνδυαστούν με curtain bangs ή face-framing layers, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Εσύ θα δοκίμαζες το trend;