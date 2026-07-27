Η τάση στο πεντικιούρ που διχάζει τα πλήθη επιστρέφει στη μόδα

Θα την υιοθετούσες;

Αν υπάρχει ένα look που καταφέρνει να χωρίζει κάθε χρόνο τις beauty lovers σε δύο «στρατόπεδα», αυτό είναι το γαλλικό πεντικιούρ. Για κάποιες αποτελεί μια διαχρονική επιλογή που αποπνέει κομψότητα και φρεσκάδα, ενώ για άλλες είναι ένα look που θυμίζει τις αρχές των 2000s και δείχνει ξεπερασμένο. Κι όμως, το καλοκαίρι του 2026 το γαλλικό πεντικιούρ κάνει δυναμικό comeback, με τους nail experts να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται ξανά στην κορυφή των τάσεων.

Η τάση στο πεντικιούρ που επιστρέφει

Το γαλλικό πεντικιούρ του 2026 δεν θυμίζει όμως εκείνο των '00s. Ξέχασε τη χαρακτηριστική έντονη ροζ βάση και τη φαρδιά λευκή γραμμή στην άκρη. Το french pedi του σήμερα είναι πολύ πιο διακριτικό, μίνιμαλ και κομψό, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του «less is more» που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο της ομορφιάς.

H νέα εκδοχή του γαλλικού πεντικιούρ είναι πιο φίνα από ποτέ. Οι nail artists επιλέγουν διάφανες ή γαλακτερές βάσεις σε nude αποχρώσεις, ενώ η λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού είναι εξαιρετικά λεπτή, δημιουργώντας ένα κομψό και μίνιμαλ αποτέλεσμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες ζητούν αυτό το σχέδιο στα nail salons. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι ταιριάζει με κάθε καλοκαιρινό ζευγάρι παπούτσια, από τα πιο μίνιμαλ δερμάτινα σανδάλια μέχρι τα πιο εντυπωσιακά πέδιλα, ενώ δείχνει εξίσου κομψό στις καλοκαιρινές διακοπές αλλά και στη ζωή στην πόλη.

Προκειμένου το αποτέλεσμα να δείχνει καλαίσθητο και κομψό είναι πολύ σημαντικό να περιποιηθείς σωστά τα πόδια σου. Ξεκίνησε κάνοντας ποδόλουτρο κι απολέπιση, κι έπειτα μην ξεχάσεις να ενυδατώσεις τα επωνύχια και τις φτέρνες χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λαδάκι και μια κρέμα αντίστοιχα.