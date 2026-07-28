Αναδεικνύουν τέλεια τα σγουρά μαλλιά και κοστίζουν λιγότερο από 10€

Αν έχεις σγουρά ή σπαστά μαλλιά, ξέρεις πολύ καλά ότι το σωστό σαμπουάν μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο πώς δείχνουν οι μπούκλες σου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να επενδύσεις σε πανάκριβα προϊόντα για να αποκτήσεις τα μαλλιά που ονειρεύεσαι.

Πλέον στα beauty counters θα βρεις πολλά αξιόλογα, οικονομικά σαμπουάν για μπούκλες, τα οποία παρά την προσιτή τους τιμή, προσφέρουν ενυδάτωση, περιορίζουν το φριζάρισμα και βοηθούν στη διατήρηση του φυσικού σχήματος της τρίχας. Ιδού μερικά από τα καλύτερα, που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα σαμπουάν για μπούκλες κάτω από 10€

Curl Jelly Wash Defining Shampoo, Umberto Giannini

Το σαμπουάν αυτό καθαρίζει απαλά, ενυδατώνει χάρη στη βιταμίνη Β5, τονώνει και προσθέτει κίνηση και λάμψη στις μπούκλες και τα κυματιστά μαλλιά.

Method For Curls Shampoo, Garnier

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ και λιπαρά οξέα βούτυρου καριτέ, αυτό το σαμπουάν καθαρίζει απαλά και χαρίζει εντατική ενυδάτωση για έως και 72 ώρες.

PRO-V Defined Curls Shampoo, Pantene

Η απαλή φόρμουλα, με Pro-V και την καινοτόμα τεχνολογία ΕΝΕΡΓΟΥ NUTRI-PLEX, καθαρίζει τα μαλλιά ενώ τα εμπλουτίζει με απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Curls & Waves Shampoo, SYOSS

Το σαμπουάν Syoss Intense Curls καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, τα ενυδατώνει εντατικά και τα βοηθά να ανακτήσουν τη φυσική τους ελαστικότητα. Χάρη στο ενυδατικό σύμπλεγμα 3% με πανθενόλη, οι μπούκλες είναι τέλεια διαμορφωμένες, θρεμμένες και υπέροχα λαμπερές – έτοιμες για μια μέρα γεμάτη όγκο και κίνηση.

Shea Butter Shampoo, Cantu

Το ενυδατικό σαμπουάν CANTU Shea Butter Shampoo σχηματίζει πλούσιο αφρό που απομακρύνει απαλά, αλλά αποτελεσματικά τους ρύπους, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και προστατεύει από το σπάσιμο.