Χαρίζουν μοναδική λάμψη και ελαστικότητα στις μπούκλες

Από τη φύση τους πιο ξηρά και απαιτητικά, τα σγουρά μαλλιά χρειάζονται έξτρα φροντίδα για να δείχνουν όμορφα. Τα ενυδατικά έλαια δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα περιποίησης, αλλά βασικό must για κάθε curly haircare routine, αφού «κλειδώνουν» την υγρασία και βοηθούν τις μπούκλες να διατηρούν το σχήμα τους για περισσότερο χρόνο, κάνοντάς τες να δείχνουν πιο υγιείς, πιο ελαστικές και πιο λαμπερές. Ποιο είναι το καλύτερο λάδι για σγουρά μαλλιά λοιπόν; Οι δικές μας αγαπημένες επιλογές βρίσκονται παρακάτω:

Το καλύτερο λάδι για σγουρά μαλλιά: 5 αγαπημένες επιλογές

BC Bonacure Frizz Away Smoothing Oil, Schwarzkopf Professional

Αυτό το λαδάκι μαλλιών για φριζάρισμα λειαίνει την επιφάνεια ακόμη και των πιο τραχιών μαλλιών για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσθέτει έντονη λάμψη. Επιπλέον, προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες έως 210°C και εξασφαλίζει 48ωρη δράση κατά της υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Botanic Therapy Revival Elixir, Garnier

Μία μόνο σταγόνα από αυτό το έλαιο απελευθερώνει εκατομμύρια μικρομόρια Ωμέγα 6&9 και διεισδύει βαθιά στην τρίχα, αναζωογονώντας τη από το εσωτερικό της και προλαμβάνοντας το φριζάρισμα.

The Frizz Oil, Umberto Giannini

Αυτό το ανάλαφρο έλαιο μαλλιών προσφέρει άμεσο έλεγχο του φριζαρίσματος, λείανση και έντονη λάμψη, χωρίς να βαραίνει την τρίχα. Η προηγμένη του σύνθεση βοηθά στη θρέψη και προστασία των μαλλιών από την υγρασία, αφήνοντάς τα πιο απαλά, μεταξένια και ευκολοχτένιστα με επαγγελματικό φινίρισμα.

Curl Manifesto Huile Sublime Repair Oil, Kérastase

Το έλαιο μαλλιών Kérastase συνδυάζει φυσικά έλαια που σφραγίζουν την επιφάνεια της τρίχας και λειαίνουν ακόμα και τα πιο πορώδη μαλλιά. Καταπολεμά το φριζάρισμα και συμβάλλει στη δημιουργία πιο καλοσχηματισμένων κυματισμών και μπουκλών.

Pro-V Coconut Infused Oil Defined Curls, Pantene

Ιδανικό για μπούκλες, αυτό το λάδι ενυδατώνει σε βάθος και χαρίζει απαλότητα και ζωντάνια στα μαλλιά, προλαμβάνοντας την απώλεια πρωτεϊνών.