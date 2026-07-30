Η Hailey Bieber υιοθέτησε το πιο απρόσμενο πεντικιούρ για τις διακοπές της στην Ελλάδα

Αυτό δεν το περιμέναμε

Αν υπάρχει μία celebrity που κατάφερε να επηρεάσει όσο λίγες τις beauty τάσεις των τελευταίων χρόνων, αυτή είναι η Hailey Bieber. Από τα glazed donut nails μέχρι την viral clean girl αισθητική, κάθε εμφάνισή της γίνεται αφορμή για ένα νέο trend που σύντομα κατακλύζει το Instagram και το TikTok. Και όταν πρόκειται για μανικιούρ ή πεντικιούρ, η αισθητική της παραμένει σταθερά μίνιμαλ. Την έχουμε συνηθίσει να επιλέγει milky αποχρώσεις, διακριτικά nude, απαλό ροζ και γενικά χρώματα που δείχνουν φυσικά, κομψά και διαχρονικά. Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να κάνει την ανατροπή.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από τις διακοπές της στην Ελλάδα, η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι άφησε για λίγο στην άκρη τα ουδέτερα βερνίκια και επέλεξε ένα χρώμα που κανείς δεν περίμενε να τη δει να φοράει. Όπως θα δεις στη φωτοφραφία που ακολουθεί, επέλεξε μια άκρως καλοκαιρινή, φωτεινή απόχρωση του μπλε για το πεντικιούρ της, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο πιστές λάτρεις του μίνιμαλ στιλ, μπορούν πού και πού να πειραματιστούν.

Η επιλογή της δεν ήταν ένα έντονο electric blue ούτε κάποιο πολύ σκούρο navy χρώμα. Αντίθετα, κινήθηκε σε έναν έντονο θαλασσί τόνο που παραμένει κομψός, αλλά ταυτόχρονα τραβάει το βλέμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο χρώμα κερδίζει συνεχώς έδαφος φέτος το καλοκαίρι. Σε αντίθεση με τα κλασικά λευκά ή τα έντονα κόκκινα που κυριαρχούν κάθε χρόνο στο πεντικιούρ, το θαλασσί δείχνει πιο φρέσκο και μοντέρνο. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει υπέροχα τη μαυρισμένη επιδερμίδα, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση που κάνει το χρώμα να φαίνεται ακόμη πιο φωτεινό.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την επιλογή της Hailey Bieber είναι ότι δεν εγκατέλειψε τη φιλοσοφία του clean girl aesthetic. Αντίθετα, την προσάρμοσε. Το πεντικιούρ της παρέμεινε απόλυτα περιποιημένο, με κοντό μήκος, καθαρό σχήμα και εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα. Το μόνο που άλλαξε ήταν το χρώμα. Και αυτή η μικρή αλλαγή ήταν αρκετή για να δώσει μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση σε ολόκληρο το look της.

Δες το pedi της: