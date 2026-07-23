Να ρωτήσω κάτι; Γιατί ό,τι κάνει η Hailey Bieber γίνεται αμέσως τάση;

Υπάρχει λογική πίσω από το virality της

Υπάρχουν celebrities που ακολουθούν τις τάσεις και υπάρχουν εκείνες που τις δημιουργούν. Ή, τουλάχιστον, έτσι πιστεύουμε. Στην περίπτωση της Hailey Bieber, όμως, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότερες από τις viral beauty τάσεις που συνδέθηκαν με το όνομά της δεν ήταν πραγματικά καινούριες: Το glazed skin λεγόταν healthy glow πριν γίνει viral. Τα glazed donut nails είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή του περλέ μανικιούρ που (να θυμήσουμε) σνομπάραμε όταν το βλέπαμε στις γιαγιάδες μας. Το latte makeup είναι απλά το μακιγιάζ σε καφέ τόνους, ενώ το περίφημο strawberry makeup δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα φρέσκο, μονοχρωματικό μακιγιάζ σε ροζ αποχρώσεις.

Κι όμως, κάθε φορά που η Hailey εμφανίζεται με κάτι, το διαδίκτυο σταματά και υποκλείνεται στο «μεγαλείο» της. Εμείς, οι beauty editors γράφουμε άρθρα, τα brands λανσάρουν προϊόντα, το TikTok γεμίζει tutorials και μέσα σε λίγες ημέρες όλοι μιλάνε για το next big thing στο skincare και το μακιγιάζ -ακόμα κι αν αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα (βλ. την εφαρμογή της μάσκας προσώπου με χτένα). Γιατί ό,τι και να κάνει γίνεται αυτομάτως trend; Η απάντηση βρίσκεται πολύ λιγότερο στην ομορφιά και πολύ περισσότερο στον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται.

Η Hailey Bieber δεν πουλάει ποτέ μια περίπλοκη ιδέα. Δεν παρουσιάζει ρουτίνες περιποίησης 10 βημάτων, ούτε τεχνικές μακιγιάζ που απαιτούν πτυχίο επαγγελματία makeup artist. Αντίθετα, κάθε trend που λανσάρει μοιάζει τόσο απλό, ώστε να σκέφτεσαι ότι μπορείς να το αντιγράψεις μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά. Ένα serum που αφήνει λάμψη στην επιδερμίδα, ένα lip treatment, ένα glossy μανικιούρ, ένα χαμηλό bun, ένα λευκό tank top και ένα oversized σακάκι: Τίποτα από αυτά δεν είναι δύσκολο, ούτε απρόσιτο. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας της.

Σε αντίθεση με την εποχή του Instagram, όπου όλα έμοιαζαν υπερβολικά επιμελημένα, τα βίντεό της θυμίζουν περισσότερο girl next door. Το φως είναι φυσικό, το μπάνιο της μοιάζει αληθινό, η skincare routine διαρκεί λίγα λεπτά και το μακιγιάζ φαίνεται σχεδόν ανύπαρκτο. Βλέποντας τη ζωή της από την κλειδαρότρυπα των social media, νιώθεις ότι απλά έχεις πάρει με face time μια φίλη και ετοιμάζεστε παρέα. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια ολόκληρη δημιουργική ομάδα. Δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μοιάζει αυθεντικό και raw κι αυτό είναι που κάνει τον θεατή να πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.

Η Rhode, άλλωστε, δεν πουλάει απλώς καλλυντικά. Πουλάει έναν τρόπο ζωής. Όταν αγοράζεις ένα Peptide Lip Treatment ή μια θήκη κινητού μέ θέση για lip balm, δεν αγοράζεις μόνο ένα προϊόν. Αγοράζεις την ιδέα ότι ανήκεις σε έναν συγκεκριμένο κόσμο. Στον κόσμο του clean girl aesthetic, εκεί όπου η επιδερμίδα είναι πάντα λαμπερή, τα μαλλιά πάντα περιποιημένα, το μακιγιάζ ανεπαίσθητο και η ζωή μοιάζει ήρεμη, οργανωμένη και ανεπιτήδευτα πολυτελής. Αυτό είναι το πραγματικό προϊόν της Rhode: η αίσθηση του ανήκειν.

Η Hailey έχει επίσης καταλάβει κάτι που πολλά brands εξακολουθούν να αγνοούν. Στην εποχή του TikTok, οι άνθρωποι δεν ψάχνουν το πιο εντυπωσιακό trend. Ψάχνουν το trend που μπορούν να αναπαράγουν. Κάθε beauty στιγμή της είναι σχεδόν σχεδιασμένη για να γίνει challenge. Το glazed skin, το strawberry makeup, το latte makeup, ακόμα και η συνταγή της για pizza toast. Όλες αυτές οι ονομασίες λειτουργούν σαν τέλειοι τίτλοι για βίντεο, hashtags και αναζητήσεις. Είναι εύκολο να τις θυμάσαι, εύκολο να τις ψάξεις και ακόμη πιο εύκολο να τις δοκιμάσεις.

@haileybieber skin reset after having the worst cold of my life. 😵‍💫 ♬ Ballerina - Yehezkel Raz

Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας ατελείωτος φαύλος κύκλος. H Hailey Bieber προτείνει το look. Οι creators το δοκιμάζουν. Οι χρήστες το αντιγράφουν. Τα brands λανσάρουν αντίστοιχα προϊόντα. Τα media γράφουν. Και τελικά η τάση γίνεται πραγματικότητα, όχι επειδή ήταν πρωτοποριακή, αλλά επειδή όλοι αποφάσισαν να μιλήσουν για αυτήν.

Ίσως, λοιπόν, το μεγαλύτερο ταλέντο της Hailey Bieber να μην είναι ότι προβλέπει ή δημιουργεί τις τάσεις, αλλά ότι ξέρει να τις αφηγείται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δίνει σε γνώριμες ιδέες ένα νέο όνομα, μια νέα εικόνα και ένα νέο αφήγημα που ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σήμερα το περιεχόμενο. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αλήθεια της σύγχρονης βιομηχανίας της ομορφιάς: Δεν κερδίζει πάντα όποιος δημιουργεί κάτι καινούργιο. Κερδίζει εκείνος που καταφέρνει να κάνει τους πάντες να πιστέψουν ότι το χρειάζονται.

Τελικά, το μεγαλύτερο beauty trend δεν είναι το glazed skin ούτε τα glazed donut nails. Είναι το καλό marketing. Και σε αυτό το παιχνίδι, η Hailey Bieber παίζει στη δική της λίγκα.