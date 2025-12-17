Η Hailey Bieber μόλις υιοθέτησε το κούρεμα που θα βλέπεις παντού το 2026

Μήπως αυτό είναι το επόμενο cut που θα υιοθετήσεις κι εσύ;

Με μια κίνηση που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και το ανεπιτήδευτο cool, η Hailey Bieber κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: ορίζει το επόμενο beauty trend πριν καν το καταλάβουμε. Το νέο της κούρεμα δεν είναι απλώς μια ακόμη αλλαγή στα μαλλιά της, αλλά ένα statement που μοιάζει προορισμένο να κυριαρχήσει στα moodboards των hairstylists και στα street style στιγμιότυπα της επόμενης χρονιάς. Ποιο είναι αυτό; Το μακρύ καρέ φυσικά.

Ανεβάζοντας μια νέα selfie της στο Instagram στις 14 Δεκεμβρίου, το 29χρονο μοντέλο και ιδρύτρια της Rhode αποκάλυψε ότι απαρνήθηκε τα μακριά μαλλιά της για να υιοθετήσει ένα soft, textured lob. Το νέο της κούρεμα «κάθεται» στο ύψος των ώμων με τις άκρες να είναι ελαφρώς γυρισμένες προς τα έξω, δημιουργώντας ένα '90s inspired αποτέλεσμα με έντονη υφή και πλούσια κίνηση.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου κουρέματος είναι ότι είναι αρκετά μακρύ για να μπορεί να μαζευτεί πίσω σε μια αλογοουρά ή σε ένα bun. Αν θέλεις να αφήσεις τα μαλλιά σου ελεύθερα, μπορείς να πετύχεις ένα πολύ γρήγορο, messy look απλά ψεκάζοντας ένα texturizing spray. Εναλλακτικά, μπορείς να ισιώσεις τα μαλλιά σου με μία πρέσα και να εφαρμόσεις στις άκρες ένα έλαιο για το απόλυτο glass hair look.

Να σημειωθεί εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Hailey Bieber δοκιμάζει ένα πιο κοντό haircut. Το 2023 υιοθέτησε ένα κοντό καρέ, που έφτανε μέχρι το ύψος του πηγουνιού κι έκτοτε «παίζει» με το μήκος των μαλλιών της, υιοθετώντας πιο μακριά lob. Τους τελευταίους μήνες, είχε αφήσει τα μαλλιά της να μακρύνουν, με αποτέλεσμα να πειραματίζεται συχνά με updos.

Το νέο hair look της Hailey Bieber: