Το απόλυτο clean girl nail look στην πιο διακριτική εκδοχή του

Τα τελευταία χρόνια η ομορφιά κινείται ξεκάθαρα προς μια πιο «καθαρή», μίνιμαλ αισθητική και αυτή η τάση δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί και στο μανικιούρ. Τα διάφανα νύχια καθρέφτης έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του clean girl aesthetic, κυρίως χάρη στην Hailey Bieber, η οποία τα έκανε τάση μέσα από την εμφάνισή της στο Met Gala του 2022 κι έκτοτε διατηρούν σταθερή τη θέση τους στη λίστα με τα trends.

Λιτό, κομψό και απόλυτα διαχρονικό, το μανικιούρ αυτό χαρακτηρίζεται από διάφανη ή ημιδιάφανη βάση και ένα glossy- σχεδόν μεταλλικό- φινίρισμα, που κάνει το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει φυσικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά εντυπωσιακό και πολυτελές. Το εν λόγω look ταιριάζει τόσο σε κοντό, όσο και σε πιο μακρύ μήκος, αλλά και σε κάθε σχήμα νυχιών, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με διακριτικά nail art σχέδια, όπως polka dots και φλοράλ μοτίβα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δείχνει κομψό και «ακριβό», ενώ είναι και άκρως κολακευτικό καθώς κάνει τα νύχια να δείχνουν «καθαρά» και τα άκρα πιο αδύνατα και μακριά.

Ιδού 5 looks με διάφανα νύχια καθρέφτης για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Νύχια καθρέφτης διάφανο: 5 looks για να διαλέξεις

Polka Dots

Short

Square

Super Chrome

Natural

Long

Soft