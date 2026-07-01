Γαλλικό σε αμυγδαλωτά νύχια: 10 μανικιούρ για να υποδεχτείς τον Ιούλιο με στιλ

Τα κομψά nail looks που θα λατρέψεις

Το γαλλικό σε αμυγδαλωτά νύχια είναι μία από τις πιο κομψές και διαχρονικές επιλογές για το καλοκαίρι, καθώς συνδυάζει τη φινέτσα του κλασικού french με τη θηλυκότητα ενός σχήματος που κολακεύει σχεδόν τους πάντες. Το αμυγδαλωτό σχήμα επιμηκύνει οπτικά τα δάχτυλα, χαρίζει πιο εκλεπτυσμένη εικόνα στα άκρα και προσφέρει την ιδανική «βάση» για να αναδειχθούν τόσο τα μίνιμαλ manis όσο και τα πιο εντυπωσιακά nail art looks.

Φέτος το καλοκαίρι, το γαλλικό ξεφεύγει από τις κλασικές λευκές άκρες και αποκτά χρώμα, φαντασία και προσωπικότητα. Παστέλ αποχρώσεις όπως το λιλά, το βουτυρένιο κίτρινο, το baby blue και το ροδακινί πρωταγωνιστούν, ενώ οι έντονες neon πινελιές, τα τροπικά χρώματα και τα πολύχρωμα french tips δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση στο μανικιούρ. Παράλληλα, μεταλλικά φινιρίσματα, περλέ υφές και γυαλιστερές λεπτομέρειες προσθέτουν μια δόση πολυτέλειας που ταιριάζει απόλυτα με τη λάμψη του καλοκαιριού.

Είτε αγαπάς το διακριτικό και elegant αποτέλεσμα είτε θέλεις να πειραματιστείς με σχέδια όπως κυματιστές γραμμές, χρωματικές αντιθέσεις, μικροσκοπικά λουλούδια ή glitter λεπτομέρειες, το γαλλικό σε αμυγδαλωτά νύχια παραμένει μια ασφαλής αλλά πάντα εντυπωσιακή επιλογή. Ιδού μερικά από τα δικά μας αγαπημένα looks για να πάρεις ιδέες και να υποδεχτείς τον Ιούλιο με στιλ:

Γαλλικό σε αμυγδαλωτά νύχια: 10 looks για να διαλέξεις

Butter Yellow

Chrome

Floral Details

Lemon Stripes & Blueberries

Blue Flower Tips

Hot Pink

Classic White

Rainbow

Pearl Tips

Baby Pink