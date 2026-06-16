Ο πιο κομψός τρόπος να βάλεις χρώμα στο μανικιούρ σου

Το γαλλικό με χρώμα είναι η πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή του all time classic look. Διατηρεί την κομψότητα και την καθαρότητα των french tips, αλλά αντικαθιστά τη λευκή άκρη με ζωηρές ή παστέλ αποχρώσεις, χαρίζοντας στα άκρα φρεσκάδα, χαρακτήρα και μοντέρνα αισθητική.

Από το πρωί στο γραφειό μέχρι μια βραδινή έξοδο, το χρωματιστό γαλλικό προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Οι παστέλ αποχρώσεις ταιριάζουν υπέροχα την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ οι πιο έντονοι τόνοι δίνουν δυναμισμό και ξεχωρίζουν σε κάθε εμφάνιση. Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο μίνιμαλ αποτέλεσμα, επίλεξε ένα χρώμα για την άκρη, ή αν θέλεις κάτι πιο παιχνιδιάρικο, συνδύασε διαφορετικά χρώματα δημιουργώντας έτσι ένα rainbow look.

Editor's Tip: Για να υιοθετήσεις το γαλλικό με χρώμα σε κοντά νύχια, στρέψου στην τάση του baby french manicure: Αντί για την κλασική γραμμή του γαλλικού, σχεδίασε μια πιο λεπτή, έτσι ώστε να μην καλύψεις μεγάλη επιφάνεια του νυχιού.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα looks με χρωματιστό γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια για να πάρεις ιδέες:

Γαλλικό με χρώμα: Τα ωραιότερα μανικιούρ για κοντά νύχια

Lilac & White

Burgundy

Colorful

Red

Tangerine

Red & Pink

Baby Blue

Green

Yellow

Hot Pink

