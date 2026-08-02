Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις hair oiling για να μακρύνουν τα μαλλιά σου

Κάνε σωστά το trend έτσι ώστε να δεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Αν παρακολουθείς Beauty TikTok, σίγουρα θα έχεις πέσει πάνω σε ένα (ή και παραπάνω) βίντεο που να μιλούν για το hair oiling. Πρόκειται για μία πανάρχαια τεχνική, που έχει τις ρίζες της στην παραδοσιακή ινδική περιποίηση μαλλιών και η οποία καλεί για εφαρμογή λαδιού στα μαλλιά πριν το λούσιμο, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξή τους. Πώς μπορείς να υιοθετήσεις κι εσύ λοιπόν το trend για να πετύχεις το πλούσιο hair look που πάντα ονειρευόσουν;

Hair Oiling: Πώς να βάλεις λάδι στα μαλλιά πριν το λούσιμο

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξεις το κατάλληλο λάδι ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σου. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι το λάδι καρύδας, το argan, το λάδι jojoba και το καστορέλαιο, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στη λείανση της τρίχας, στην ενίσχυση της λάμψης και στην προστασία της από την ξηρότητα.

Πριν εφαρμόσεις το λάδι, χτένισε απαλά τα μαλλιά σου ώστε να απομακρύνεις τυχόν κόμπους. Στη συνέχεια, ζέστανε μια μικρή ποσότητα λαδιού ανάμεσα στις παλάμες σου και ξεκίνα την εφαρμογή από το τριχωτό της κεφαλής. Το μασάζ είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα του hair oiling. Με τις άκρες των δαχτύλων σου και όχι με τα νύχια, κάνε κυκλικές κινήσεις για λίγα λεπτά, ώστε να απλώσεις ομοιόμορφα το προϊόν και να κάνεις μασάζ στο τριχωτό ενεργοποιώντας την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Έπειτα, εφάρμοσε το λάδι στα μήκη και κυρίως στις άκρες, που είναι το πιο ξηρό και ευάλωτο σημείο της τρίχας. Άφησε το λάδι να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά κι έπειτα λούσε πολύ καλά τα μαλλιά σου -μπορεί να χρειαστούν δύο χέρια λουσίματος για να φύγει όλο το λάδι.

Editor's Tip: Το hair oiling χρειάζεται συνέπεια. Ένταξέ το λοιπόν στη ρουτίνα σου μία φορά την εβδομάδα και απόφυγε όσο το δυνατόν περισσότερο το styling με hot tools έτσι ώστε να δεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

