Υποδέξου τη νέα σεζόν με στιλ

Υπάρχουν κάποιες τάσεις στο μανικιούρ που δύσκολα περνούν απαρατήρητες και το chrome είναι σίγουρα μία από αυτές. Όταν, μάλιστα, συνδυάζεται με το πιο διαχρονικό χρώμα των νυχιών, το κόκκινο, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Τα κόκκινα νύχια καθρέφτης δίνουν στο διαχρονικό χρώμα μια νέα, πιο σύγχρονη διάσταση, χάρη στο μεταλλικό φινίρισμα που αντανακλά το φως και κάνει τα νύχια να δείχνουν εξαιρετικά εντυπωσιακά.

Το ωραίο με αυτή την τάση είναι ότι μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα στο στιλ σου, ανάλογα με την απόχρωση που θα επιλέξεις. Τα φωτεινά cherry και ruby reds δημιουργούν ένα πιο παιχνιδιάρικο και statement αποτέλεσμα, ενώ τα βαθύτερα burgundy, wine και berry tones δείχνουν πιο σοφιστικέ και πολυτελή. Αν πάλι προτιμάς ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, ένα sheer κόκκινο με chrome φινίρισμα μπορεί να χαρίσει στα νύχια αυτή την ιδιαίτερη γυαλάδα χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Και επειδή το chrome από μόνο του τραβά την προσοχή, τα κόκκινα νύχια καθρέφτης δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνδυαστούν με nail art. Μπορείς να τα κρατήσεις μονόχρωμα για ένα πραγματικά polished αποτέλεσμα ή να πειραματιστείς με french tips, διαφορετικές υφές και λεπτομέρειες που θα κάνουν το μανικιούρ ακόμη πιο ξεχωριστό. Από κοντά και στρογγυλεμένα μέχρι μακριά αμυγδαλωτά ή coffin νύχια, το κόκκινο chrome προσαρμόζεται σε κάθε σχήμα και είναι η τέλεια επιλογή αν θέλεις το επόμενο μανικιούρ σου να σε κάνει να ξεχωρίζεις.

Νύχια καθρέφτης κόκκινο: 10 looks για να διαλέξεις

Almond

Extra Long

Bright Red

Oval

Ombre

Dark Red

Cherry

French

Strawberry

Short

