Τα πιο κολακευτικά φθινοπωρινά χρώματα νυχιών για γυναίκες άνω των 50

Κολακεύουν τα χέρια και δεν τονίζουν τις ατέλειές τους

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια παλέτα γεμάτη πλούσιες, ζεστές και σοφιστικέ αποχρώσεις και είναι η τέλεια αφορμή για να ανανεώσεις το μανικιούρ σου. Μετά τα 50, όμως, η επιλογή του χρώματος δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να γίνεται στρατηγικά και με πλάνο. Δεν χρειάζεται να περιοριστείς σε διακριτικά nude ή κλασικά ροζ. Το ζητούμενο είναι να επιλέξεις αποχρώσεις που χαρίζουν στα χέρια μια περιποιημένη και κομψή εικόνα, χωρίς να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή ή κουρασμένη. Και η φθινοπωρινή παλέτα έχει πολλές τέτοιες επιλογές. Ιδού μερικές από εκείνες που πρέπει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα φθινοπωρινά χρώματα νυχιών μετά τα 50

Τα ζεστά nude είναι μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές. Μπεζ, κρεμώδη nude και απαλά taupe δημιουργούν ένα κομψό αποτέλεσμα που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση και κάθε μήκος νυχιών. Αν θέλεις τα δάχτυλά σου να δείχνουν πιο μακριά και λεπτά, επίλεξε μια απόχρωση κοντά στον τόνο της επιδερμίδας σου και κράτησε το φινίρισμα γυαλιστερό. Εναλλακτικά, επιλέξε ένα διάφανο ή ελαφρώς sheer nude, το οποίο μπορεί να δώσει αυτό το περιποιημένο, «my nails but better» look που δείχνει πάντα chic.

Το dusty rose και τα muted mauve είναι εξίσου κολακευτικά, ιδιαίτερα αν αγαπάς τα ροζ αλλά θέλεις κάτι που να δείχνει φθινοπωρινό. Οι ελαφρώς πιο σβησμένοι τόνοι προσθέτουν χρώμα χωρίς να δημιουργούν έντονη αντίθεση με τα χέρια, ενώ ένα satin ή glossy φινίρισμα κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο elegant. Για κάτι λίγο πιο έντονο, μπορείς να κινηθείς προς το berry και το raspberry. Οι πλούσιες κόκκινες-ροζ αποχρώσεις δίνουν ζωντάνια στα χέρια και είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνεις το μανικιούρ σου statement χωρίς να γίνει υπερβολικό.

Από τη λίστα με τα πιο κολακευτικά χρώματα, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το κλασικό κόκκινο. Ένα βαθύ cherry red ή ένα καθαρό, πλούσιο κόκκινο είναι από τις αποχρώσεις που δεν έχουν ηλικιακό περιορισμό. Αντίθετα, δείχνουν διαχρονικές και περιποιημένες και μπορούν να κάνουν τα νύχια να φαίνονται αμέσως πιο polished. Τώρα το φθινόπωρο, αξίζει να δοκιμάσεις και μανικιούρ σε burgundy, wine και oxblood χρώματα, που δείχνουν πολυτελή και επίκαιρα.

Στην πιο γήινη πλευρά της φθινοπωρινής παλέτας, το chocolate brown, το espresso και το ζεστό καφέ είναι ιδανικά αν θέλεις μια μοντέρνα, σοφιστικέ εναλλακτική του μαύρου. Το olive green είναι επίσης μια υπέροχη επιλογή. Είναι λιγότερο αναμενόμενο από το καφέ ή το κόκκινο, αλλά εξίσου κομψό και πολύ κολακευτικό όταν συνδυάζεται με ένα glossy top coat.

Αν προτιμάς τις πιο ψυχρές αποχρώσεις, μην αποκλείσεις τα βαθιά μπλε. Ένα navy ή ένα midnight blue μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πιο soft μαύρο, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον και άκρως φθινοπωρινό μανικιούρ. Το ίδιο ισχύει και για το βαθύ πετρόλ, ειδικά αν θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά φθινοπωρινά χρώματα.

Όσον αφορά το φινίρισμα τώρα, θα σε συμβουλεύαμε να αποφύγεις τα ματ nail looks που ίσως τονίσουν τις ατέλειες στην επιδερμίδα σου και να προτιμήσεις πιο glossy finishes που θα κάνουν το μανικιούρ σου να δείχνει πιο φρέσκο και νεανικό. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι να έχεις δημιουργήσει ένα σωστό σχήμα στα νύχια σου, να διατηρείς καλά περιποιημένα τα επωνύχια και να ενυδατώνεις σε καθημερινή βάση τα χέρια σου έτσι ώστε το μανικιούρ σου να δείχνει πραγματικά κομψό και πολυτελές.