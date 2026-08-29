Τα μόνα χρώματα που αξίζει να ζητήσεις για το πρώτο σου φθινοπωρινό πεντικιούρ

Μπορεί ο καιρός να επιμένει ακόμη σε σανδάλια, σαγιονάρες και open toe mules, όμως το ημερολόγιο μάς θυμίζει ότι η νέα σεζόν πλησιάζει. Και κάπως έτσι, το πεντικιούρ αρχίζει να περνάει από τα έντονα, φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού σε αποχρώσεις που αποπνέουν ζεστασιά κι έχουν λίγο περισσότερο βάθος.

Αν λοιπόν έχεις ήδη βαρεθεί το λευκό, το φούξια και τα έντονα παστέλ που πρωταγωνίστησαν τους προηγούμενους μήνες, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα πιο σοφιστικέ πεντικιούρ. Σκέψου απαλά καφέ, muted ροζ και βουργουνδί. Και μπορεί το κλασικό κόκκινο ή το γαλλικό να μην είναι ακριβώς καινούργιες προτάσεις, όμως ακριβώς εκεί βρίσκεται η γοητεία τους. Το φετινό transitional πεντικιούρ δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ή εντυπωσιακό. Θέλει απλώς τη σωστή απόχρωση, αυτή που θα σε βάλει διακριτικά στο mood της νέας σεζόν και θα κάνει τα άκρα σου να δείχνουν περιποιημένα για όσο ακόμη τα αφήνεις σε κοινή θέα. Ιδού λοιπόν τα χρώματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο φθινοπωρινό πεντικιούρ 2026:

Φθινοπωρινό πεντικιούρ 2026: Τα ωραιότερα χρώματα

Mocha Brown

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το πρώτο φθινοπωρινό πεντικιούρ σου χωρίς να εγκαταλείψεις εντελώς τη φωτεινότητα του καλοκαιριού, το mocha brown είναι ίσως η πιο chic επιλογή. Σε αντίθεση με το πολύ σκούρο σοκολατένιο καφέ, έχει μια πιο απαλή, κρεμώδης βάση που δείχνει κομψή και ανάλαφρη, ενώ ταιριάζει υπέροχα με μπεζ, λευκά και nude σύνολα.

Blush Pink

Αν το καλοκαίρι προτίμησες έντονα χρώματα και nail art, τώρα μπορείς να επιστρέψεις σε ένα απαλό, σχεδόν διάφανο ροζ που χαρίζει στα νύχια καθαρή και περιποιημένη όψη, ενώ παραμένει κομψό ακόμη και δύο ή τρεις εβδομάδες μετά το ραντεβού στο nail salon.

Fall Cherry

Το κόκκινο δεν χρειάζεται να είναι πάντα φωτεινό και statement. Για το μεταβατικό διάστημα ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, προτίμησε ένα muted cherry, δηλαδή ένα κόκκινο με ελαφρώς πιο βαθύχαρακτήρα. Είναι η ιδανική ενδιάμεση λύση πριν περάσεις στα καθαρά burgundy και berry χρώματα και δείχνει ιδιαίτερα elegant στα νύχια των ποδιών.

Scarlet Red

Το κλασικό κόκκινο είναι το αντίστοιχο LBD του πεντικιούρ: διαχρονικό, κομψό και αδύνατο να δείξει πραγματικά εκτός εποχής. Ένα καθαρό scarlet red μπορεί να γίνει η τέλεια επιλογή αν θέλεις το πεντικιούρ σου να παραμένει statement, χωρίς να θυμίζει απαραίτητα καλοκαιρινές διακοπές. Είναι επίσης ιδανικό αν θέλεις ένα χρώμα που να τραβάει την προσοχή χωρίς κανένα nail art.

Classic French

Και αν δεν θέλεις να ρισκάρεις καθόλου, υπάρχει πάντα το γαλλικό. Μια φυσική, διάφανη ή milky βάση με λεπτή λευκή γραμμή στις άκρες παραμένει μία από τις πιο elegant επιλογές για τα νύχια των ποδιών. Είναι διακριτικό, δείχνει περιποιημένο και καθαρό και, κυρίως, δεν θα σε κάνει να νιώσεις ότι το φθινόπωρο ήρθε πριν την ώρα του.