Θα τα τολμούσες;

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα cool στο να παίρνεις ένα κλασικό nail trend και να του δίνεις μια αναπάντεχη χρωματική ανατροπή. Το leopard print είναι ήδη ένα από τα πιο διαχρονικά animal prints στο μανικιούρ, όμως φέτος αφήνει για λίγο στην άκρη τις κλασικές καφέ, μπεζ και καραμελένιες αποχρώσεις και γίνεται πολύ πιο τολμηρό. Τα κόκκινα λεοπάρ νύχια ουσιαστικά κρατούν το γνώριμο animal print μοτίβο με τις χαρακτηριστικές σκούρες κηλίδες, αντικαθιστώντας όμως την κλασική καφέ βάση με ένα φωτεινό κόκκινο, μπορντό ή burgundy χρώμα.

Το αποτέλεσμα είναι πιο fashion-forward, πιο sexy και σαφώς πιο statement, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ώστε να μην δείχνει υπερβολικό. Μπορείς να κρατήσεις μια milky ή nude βάση και να προσθέσεις κόκκινες κηλίδες σε δύο μόνο νύχια, να δοκιμάσεις ένα red leopard french mani ή να συνδυάσεις το animal print με ένα glossy cherry ή burgundy μανικιούρ. Για το φθινόπωρο, μάλιστα, οι πιο βαθιές κόκκινες αποχρώσεις κάνουν το trend ακόμη πιο σοφιστικέ, ενώ ένα ultra-glossy φινίρισμα το κρατά σύγχρονο και μακριά από οτιδήποτε υπερβολικά ρετρό.

Κόκκινα λεοπάρ νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Chrome

Short

Velvet

Burgundy

Almond

French

Raspberry

Deep Red

Extra Glossy

Strawberry