Πώς να αντιμετωπίσεις την αραίωση στην κορυφή μετά τα 50

Οι θεραπείες που αξίζει να δοκιμάσεις και οι συνήθειες που πρέπει να βάλεις στη ζωή σου

Μετά τα 50, η εικόνα των μαλλιών αλλάζει και αυτό γίνεται συχνά πιο εμφανές στην κορυφή του κεφαλιού. Οι τρίχες μπορεί να γίνονται πιο λεπτές, η χωρίστρα να ανοίγει και το τριχωτό να αρχίζει να διακρίνεται περισσότερο. Ο κυριότερος λόγος; Οι ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Τα καλά νέα είναι όμως ότι με την σωστή φροντίδα, η αραίωση στην κορυφή μπορεί να αντιμετωπιστεί και μάλιστα σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.

Αραίωση στην κορυφή: Πώς να την αντιμετωπίσεις μετά τα 50

Χρησιμοποίησε έναν ορό για το τριχωτό

Θέλει συνέπεια για να δεις αποτέλεσμα αλλά πραγματικά αξίζει να εντάξεις έναν ορό κατά της τριχόπτωσης στη ρουτίνα σου. Αναζήτησε μία σύνθεση με συστατικά όπως τα πεπτίδια, η μινοξιδίλη, η καφεΐνη και τα αμινοξέα, εφάρμοσέ τον απευθείας στις ρίζες, ιδιαίτερα στην περιοχή της κορυφής, και κάνε απαλό μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων.

Δοκίμασε μια εξειδικευμένη θεραπεία

Αν θέλεις να προχωρήσεις σε μια πιο στοχευμένη αντιμετώπιση, αξίζει να συζητήσεις με το δερματολόγο σου ποια θα ήταν η πιο ευεργετική θεραπεία για εσένα. Μία επιλογή που συζητείται αρκετά είναι το PRP. Πρόκειται για μία θεραπεία κατά την οποία χρησιμοποιείται πλάσμα από το ίδιο το αίμα, το οποίο εγχύεται στο τριχωτό και θεωρείται ότι βοηθάει πολύ ειδικά σε περιπτώσεις γυναικείας τριχόπτωσης.

Το microneedling στο τριχωτό είναι ακόμη μία θεραπεία που ίσως αξίζει να δοκιμάσεις. Η τεχνική δημιουργεί πολύ μικρές, ελεγχόμενες διεγέρσεις στην επιφάνεια του δέρματος και έχει μελετηθεί ως συμπληρωματική προσέγγιση σε θεραπείες για την αραίωση.

Μην ξεχνάς τις εξετάσεις

Πριν επενδύσεις σε δεκάδες ορούς και συμπληρώματα, αξίζει να αναζητήσεις την αιτία της αραίωσης. Ελλείψεις όπως ο σίδηρος ή άλλα προβλήματα υγείας μπορούν να επηρεάσουν την τριχόπτωση και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Αν παρατηρείς ότι η χωρίστρα ανοίγει γρήγορα ή ότι η κορυφή αραιώνει αισθητά, τότε αναζήτησε τη συμβουλή του δερματολόγου σου, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να σου προτείνει ένα εξατομικευμένο πλάνο. Το σημαντικότερο είναι να μην περιμένεις μέχρι η αραίωση να γίνει πολύ έντονη για να την αντιμετωπίσεις.

Bonus Tips

Αν θέλεις να καμουφλάρεις άμεσα την αραίωση στην κορυφή, δοκίμασε να αλλάξεις κούρεμα. Υιοθέτησε ένα καρέ ή ένα cut μεσαίου μήκους με layers, τα οποία θα χαρίσουν κίνηση χωρίς να αποδυναμώνουν οπτικά τις άκρες, και απόφυγε τα πολύ μακριά κουρέματα που «πέφτουν» βαριά και κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν φλατ.

Για να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο τον όγκο των μαλλιών σου, δοκίμασε να τα στεγνώνεις έχοντας το κεφάλι σου ανάποδα αφού εφαρμόσεις ένα ελαφρύ root-lifting spray ή έναν αφρό. Τώρα για να καμουφλάρεις τα bold spots, επιστράτευσε μια πούδρα ή ένα spray κάλυψης για τις ρίζες στην απόχρωση των μαλλιών σου έτσι ώστε να μειώσεις οπτικά την αντίθεση ανάμεσα στο τριχωτό και την τρίχα, κάνοντας την κορυφή να δείχνει αμέσως πιο γεμάτη.