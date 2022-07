Best of: 5 serums με βιταμίνη C που θα χαρίσουν μοναδική λάμψη στην επιδερμίδα σας

Ανακαλύψτε τα καλύτερα serums με βιταμίνη C για πιο φωτεινό και λαμπερό δέρμα

Είστε στη διαδικασία που ανανεώνετε το νεσεσέρ σας με τα απαραίτητα skincare προϊόντα για το καλοκαίρι; Τότε ήρθε η ώρα να εντάξετε τη βιταμίνη C στη ζωή σας και στην skincare routine σας. Είναι το προϊόν που θα αλλάξει τον τρόπο που περιποιείστε την επιδερμίδα και θα δείτε αμέσως την διαφορά, ειδικά αν θέλετε να απαλλαγείτε από τις ενοχλητικές πανάδες.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μειώνει τις δυσχρωμίες ενώ ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου. Παράλληλα μειώνει τα σημάδια της γήρανσης που προκαλούνται τόσο από τις ελεύθερες ρίζες όσο και τον ήλιο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να ξεχάσετε την καθημερινή εφαρμογή του αντηλιακού σας.

Ακόμη, η δερματολόγος Patricia Wexler, MD. αναφέρει στο Allure σχετικά με τη βιταμίνη C : «Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες», προσθέτοντας ότι το συστατικό θα βοηθήσει στη φυσική διαδικασία αναγέννησης του δέρματός, η οποία βοηθά το σώμα σας να επανορθώσει τα κατεστραμμένα κύτταρα του δέρματος, αφήνοντάς σας πιο φωτεινό δέρμα και λιγότερα σκοτεινά σημεία. Είναι σημαντικό λοιπόν, να εντάξετε ένα serum με βιταμίνη C, όχι μόνο για να καταπολεμήσετε τα σημάδια γήρανσης, αλλά και να τα προλάβετε.

Tip: Οι οροί με βιταμίνη C έχουν συνήθως ένα κίτρινο χρώμα. Ωστόσο, όταν το αρχικό χρώμα γίνει πιο σκούρο, καφέ ή πορτοκαλί σημαίνει ότι έχει οξειδωθεί και πρέπει να απορρίψετε το προϊόν.

Παρακάτω θα βρείτε τους καλύτερους ορούς της αγοράς ώστε να επιλέξετε:

Garnier Vitamin C 2in1 Brightening Serum & Cream

C E Ferulic, Skinceuticals

C–Firma Day Serum, Drunk Elephant

Liftactiv Anti-Oxidant Anti-Fatigue Fresh Shot Serum, Vichy

Pure Vitamin C10, La Roche Posay