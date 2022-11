Η βιταμίνη C θα προετοιμάσει το δέρμα σας για τα Χριστούγεννα

Αν ξυπνάτε με κουρασμένο, θαμπό ή αφυδατωμένο δέρμα, είναι ξεκάθαρο ότι κάτι συμβαίνει στην επιδερμίδα σας και λίγο πριν τις γιορτές προλαβαίνετε να της χαρίσετε την απαραίτητη φροντίδα

Όσο απαραίτητη είναι η βιταμίνη C στην υγεία του οργανισμού, άλλο τόσο είναι και για το δέρμα. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνει την παραγωγή του κολλαγόνου, προσφέρει λάμψη και σύσφιξη. Είναι απαραίτητο κάθε φορά που χρησιμοποιούμε προϊόντα που περιέχουν βιταμίνη C, να ενισχύουμε την αντηλιακή μας προστασία.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για το προϊόν που θα αλλάξει τον τρόπο που περιποιείστε την επιδερμίδα και θα δείτε αμέσως την διαφορά, ειδικά αν θέλετε να δείτε το δέρμα σας πιο λαμπερό.

Η δερματολόγος Patricia Wexler, MD. είχε δηλώσει στο Allure σχετικά με τη βιταμίνη C :«Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες», προσθέτοντας ότι το συστατικό θα βοηθήσει στη φυσική διαδικασία αναγέννησης του δέρματός, η οποία βοηθά το σώμα σας να επανορθώσει τα κατεστραμμένα κύτταρα του δέρματος, αφήνοντάς σας πιο φωτεινό δέρμα και λιγότερα σκοτεινά σημεία. Είναι σημαντικό λοιπόν, να εντάξετε ένα serum με βιταμίνη C, όχι μόνο για να καταπολεμήσετε τα σημάδια γήρανσης, αλλά και να τα προλάβετε.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη βιταμίνη C κάθε μέρα;

Σε αντίθεση με τα AHA, BHA ή ρετινόλη, η βιταμίνη C δεν θα κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο ηλιακό φως, που σημαίνει ότι μπορείτε να την προσθέσετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας κάθε πρωί και να την απλώσετε κάτω από το αντηλιακό σας.

Όσο για το πώς να εφαρμόζετε τα προϊόντα με βιταμίνη C, ο skincare expert, Ole Henriksen προτείνει να το εφαρμόζετε ανάλογα με την υφή, «από τα πιο ελαφριά προϊόντα – ορούς και toner – μέχρι τα πιο παχύρρευστα (ενυδατική κρέμα και κρέμα ματιών) και στη συνέχεια εφαρμόστε SPF ως τελευταίο βήμα», προσθέτει.

Οι γιορτές και το αλκοόλ συνδέονται και οι ειδικοί επισημαίνουν τι συμβαίνει στο δέρμα σας όταν πίνετε αρκετό αλκοόλ.

«Το υπερβολικό αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της παραγωγής λιπαρότητας που μπορεί να οδηγήσει σε φραγμένους πόρους και εξάρσεις», εξηγεί ο δερματολόγος και ειδικός σε θέματα διατροφής Dr Thivi Maruthappu στο "the Stylist".

«Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει το δέρμα μας να γίνει πρησμένο, κόκκινο, ξηρό και να τονίσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες λόγω της αφυδάτωσης. Μπορεί επίσης να κάνει το δέρμα μας να φαίνεται θαμπό και άτονο.

Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσετε συστατικά στην ρουτίνα σας που θα βοηθήσουν το δέρμα σας!