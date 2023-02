Jeanne Damas: Συμβουλές για τέλεια επιδερμίδα από μια Γαλλίδα expert

Οι Γαλλίδες είναι μια πραγματική έμπνευση και η beauty κοινότητα τις λατρεύει αφού έχουν όλα εκείνα τα πολύτιμα μυστικά ομορφιάς

Η Jeanne Damas είναι ένα από τα αγαπημένα μας French girls αφού αρκεί να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στον λογαριασμό της στο Instagram και θα καταλάβετε τον λόγο. Η αισθητική, η ανεπιτήδευτη ομορφιά της και το χαλαρό της vibe είναι μερικά από τα στοιχεία που την κάνουν τόσο μοναδική και το απόλυτο beauty icon.

Η Damas δούλευε σχεδόν δύο χρόνια για να δημιουργήσει μια σειρά περιποίησης με την υπογραφή της, η οποία περιλαμβάνει ένα καθαριστικό προσώπου, μια κρέμα και ένα λάδι. Ο σχεδιασμός των προϊόντων έγινε με βάση τα βήματα που ακολουθεί στη δική της ρουτίνα ομορφιάς.

«Δεν βάφομαι πολύ, αλλά για να φοράω ένα φυσικό foundation, πρέπει να έχω μια καλή επιδερμίδα», είπε η Damas στην Vogue UK. Μάλιστα, η ίδια μίλησε και για μια δύσκολη περίοδο όπου σταμάτησε να παίρνει αντισυλληπτικά και υπέστη μια επίμονη κρίση ορμονικής ακμής για πρώτη φορά. Εκεί ξεκίνησε να ψάχνει ακόμη περισσότερο τα προϊόντα που εφαρμόζει στο πρόσωπό της και η χρήση πολλών διαφορετικών skincare προϊόντων έκανε το δέρμα της χειρότερο.

«Μόλις ξαναδημιούργησα την απλή εφηβική μου ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας: καθαρισμό και ενυδάτωση, τα βασικά δηλαδή– το δέρμα μου άρχισε να φαίνεται και να αισθάνεται ξανά καλά», δήλωσε. «Το μότο less is more, ταιριάζει τέλεια και στην περιποίηση της επιδερμίδας μου».

Τα τρία προϊόντα που λάνσαρε αντικατοπτρίζουν αυτή την ανάγκη για απλότητα και μια πιο minimal προσέγγιση της ομορφιάς. Κατασκευασμένα στη Γαλλία, τα προϊόντα αξιοποιούν τη δύναμη των φυσικών συστατικών και μπορούν να προσαρμοστούν σε όλους τους τύπους της επιδερμίδας. Το hero – product της σειράς είναι το Face Oil, το οποίο συνδυάζει ένα θρεπτικό μείγμα ελαίων αβοκάντο και σταφυλιού με βιταμίνη C και εκχύλισμα φραγκόσυκου για προστασία. Eπανορθώνει, τονώνει και προστατεύει παράλληλα το δέρμα.

«Για παράδειγμα, όταν λούζετε λιγότερο τα μαλλιά σας, τα μαλλιά σας γίνονται πιο λαμπερά». Αυτή ακριβώς την τακτική εφαρμόζει και στο skincare της, η Jeanne Damas και το δέρμα της δείχνει τόσο φρέσκο και δροσερό.