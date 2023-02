Έχεις έντονες ρυτίδες κάτω από τα μάτια; 5 SOS συμβουλές από τους ειδικούς

Οι πιο απλές λύσεις για την αντιμετώπισή των ρυτίδων είναι οι παρακάτω συνήθειες

Πατήσατε click εδώ γιατί θέλετε να μάθετε εύκολα και αποτελεσματικά tips για το πώς θα καταπολεμήσετε (επιτέλους) τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια. Και πολύ καλά κάνατε γιατί έχουμε συγκεντρώσει τις 5 καλύτερες συμβουλές που αν τις εφαρμόσετε θα αποκτήσετε ένα ακόμη πιο φωτεινό και νεανικό βλέμμα. Μπορεί αυτή περίοδο να χρησιμοποιείτε μια κρεμά ματιών και να νιώθετε αρκετά απογοητευμένες, η σκληρή αλήθεια είναι όμως ότι μια κρέμα σίγουρα δεν κάνει θαύματα. Ο συνδυασμός όμως μερικών βημάτων μπορεί να βελτιώσει την όψη της συγκεκριμένης περιοχής, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι αιτίες που δημιουργούνται οι ρυτίδες είναι πολλές αλλά η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. «Καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε κολλαγόνο και ελαστίνη - δύο πρωτεΐνες που διατηρούν το δέρμα λείο και σφριγηλό», αναφέρει ο δερματολόγος Karan Lal, στο Cosmopolitan.

Αλλά δεν είναι μόνο οι εσωτερικές διεργασίες που προκαλούν τις ρυτίδες κάτω από τα μάτια: η έκθεση στον ήλιο και οι συχνές κινήσεις του προσώπου (όπως γέλιο, συνοφρυώματα κ.λπ.) μπορούν επίσης να τις προκαλέσουν. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε και το χαμόγελό μας (απλά το επισημαίνουμε).

Ας δούμε όμως τις 5 sos συμβουλές που μας δίνουν οι ειδικοί για να λειάνουμε με επιτυχία τις ρυτίδες κάτω από τα μάτια:

1. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα ματιών

Επιλέξτε μια υπερ-ενυδατική κρέμα ματιών καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε τις γραμμές γύρω από τα μάτια σας. Σύμφωνα με τον δερματολόγο Mohiba Tareen, δύο all-star συστατικά που πρέπει να αναζητήσετε στην κρέμα κάτω από τα μάτια σας είναι το υαλουρονικό οξύ (για ενυδάτωση και σύσφιξη) και τα πεπτίδια (για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και να οδηγήσουν σε πιο σφριγηλό δέρμα).



CeraVe Eye Cream for Wrinkles

2. Βάλτε την βιταμίνη C στην ρουτίνα σας

Σχεδόν όλοι (εκτός από εκείνους με υπερευαίσθητο δέρμα) μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν ορό με βιταμίνη C. Σύμφωνα με τη δερματολόγο Mona Gohara, η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν το κολλαγόνο και συμβάλλουν στις ρυτίδες κάτω από τα μάτια. Ως υπενθύμιση, το δέρμα σας έρχεται αντιμέτωπο με ελεύθερες ρίζες όλη την ημέρα (ρύπανση, ακτίνες UV, καπνός κ.λπ.), αλλά η βιταμίνη C βοηθά στη διασπορά και την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών προτού προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.

Kiehl's Powerful-Strength Vitamin-C Serum

3. Μην ξεχνάτε ΠΟΤΕ το αντηλιακό

Οι δερματολόγοι (και εμείς) δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά: Εάν δεν φοράτε αντηλιακό κάθε μέρα, θα έχετε πιο γρήγορα ρυτίδες. Είναι γεγονός. «Η έκθεση στον ήλιο είναι η κύρια αιτία επιτάχυνσης της γήρανσης του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων και της υπερμελάγχρωσης», λέει ο δερματολόγος Corey Hartman, MD στο Cosmopolitan, σημειώνοντας ότι οι ακτίνες UV καταστρέφουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη στο δέρμα σας. «Η ενσωμάτωση ενός αντηλιακού με τουλάχιστον SPF 30 κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της πρωινής ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας σας βοηθάει πολύ στην πρόληψη των λεπτών γραμμών», καταλήγει.



Grown Alchemist Invisible Natural Protection SPF-30

4. Δοκιμάστε την ρετινόλη

«Η ρετινόλη, ένα παράγωγο της βιταμίνης Α είναι ο ήρωας στην πρόληψη των ρυτίδων κάτω από τα μάτια και στην ενίσχυση της ομαλότερης όψης του δέρματος», αναφέρει ο Tareen. Η ρετινόλη επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου. Στην ουσία, ξεγελάει το δέρμα σας ώστε να πιστεύει ότι είστε νεότεροι από ό,τι είστε στην πραγματικότητα (!), με αποτέλεσμα να αποκτάτε πιο λείο και νεότερο δέρμα. Απλώς θυμηθείτε ότι το δέρμα γύρω από τα μάτια σας είναι απίστευτα ευαίσθητο, γι' αυτό είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μια φόρμουλα ρετινόλης για ολόκληρο το πρόσωπο που είναι λίγο πιο ενυδατική (όπως μια αντιγηραντική κρέμα ή μια ρετινόλη για ευαίσθητο δέρμα) αντί για μια ρετινόλη- κρέμα ματιών.

Frezyderm Αντιρυτιδική Κρέμα Με Συσφικτική & Ανορθωτική Δράση

5. Χρησιμοποιήστε μάσκες ματιών

Οι μάσκες ματιών δεν είναι απλώς ένα διασκεδαστικό αξεσουάρ αυτοφροντίδας. Μπορούν να απαλύνουν την όψη των ρυτίδων κάτω από τα μάτια σας. Βάλτε τη ζωή σας τις μάσκες ματιών 2 φορές την εβδομάδα και επιλέξτε εκείνες που έχουν υαλουρονικό οξύ (για να γεμίσουν τις γραμμές σας) και πεπτίδια (τα οποία βοηθούν στην υποστήριξη της παραγωγής κολλαγόνου).

Uplifting and Firming Express Eye Mask