Self-tan: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Θέλεις μια υπέροχη μαυρισμένη επιδερμίδα χωρίς όμως να έχεις καθίσει ώρες κάτω από τον ήλιο; Το self-tan είναι το ιδανικό προϊόν για σένα

Ποιος είπε ότι το τέλειο μαύρισμα μπορείς να το αποκτήσεις μόνο αν πηγαίνεις κάθε μέρα στη θάλασσα και κάνεις ηλιοθεραπεία; Αυτή είναι μια συνήθεια που ήρθε η ώρα να σταματήσεις και αναφερόμαστε στην ηλιοθεραπεία. Οι βλαβερές ακτίνες του ήλιου μόνο κακό μπορούν να κάνουν στο δέρμα σου και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Αν ονειρεύεσαι μια ομοιόμορφα μαυρισμένη επιδερμίδα, τότε μπορείς να την αποκτήσεις, εφαρμόζοντας το κατάλληλο self- tan.

Τώρα λοιπόν, που ο καιρός ανοίγει και ίσως σκέφτεσαι πώς θα αποκαλύψεις τη λευκή σου επιδερμίδα, είναι η στιγμή που πρέπει να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς. Χωρίς καν να χρειαστεί να εκτεθείς στον ήλιο, μπορείς να αποκτήσεις το πολυπόθητο bronze χρώμα μόνη σου στο σπίτι, σαν να απλώνεις ένα body lotion.

Pexels

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν εφαρμόσεις το self-tan:

Απαραίτητη απολέπιση

Self-tanning χωρίς απολέπιση συνεπάγεται αυτόματα ανομοιόμορφο μαύρισμα. Γι' αυτό πριν εφαρμόσεις το αυτομαυριστικό προϊόν, κάνε scrub σε όλο το σώμα σου. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα πιο επίμονα σημεία, όπως είναι τα γόνατα και οι αγκώνες.

Ενυδάτωση

Ενυδατώνοντας την επιδερμίδα σου πριν το self-tanning, το μόνο που καταφέρνεις είναι να δημιουργήσεις έναν φραγμό ανάμεσα στο προϊόν και το δέρμα, με αποτέλεσμα να μην έχεις την απόδοση που επιθυμείς.

Μέτρησε τον χρόνο

Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται ο χρόνος που πρέπει να αφήσεις το self tanner για να δράσει, ανάλογα με την ένταση χρώματος που θέλεις.



Oι ειδικοί συνιστούν ένα σταδιακό μαύρισμα. «Η επιλογή του σταδιακού και όχι του στιγμιαίου μαυρίσματος επιτρέπει να αποκτήσετε το μαύρισμα στο επίπεδο που θέλετε να είναι», λέει η Nicole Currie στο The Stylist. «Σας δίνει την ελευθερία να δημιουργήσετε μια ελαφριά λάμψη, σε ένα βαθύ μαύρισμα, ανάλογα με τον αριθμό των εφαρμογών. Το σταδιακό μαύρισμα είναι η καλύτερη επιλογή καθώς θα επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο θα ξεθωριάσει».

