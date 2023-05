Σε αυτά τα 3 προϊόντα περιποίησης ορκίζονται οι δερματολόγοι

Τι κάνουν οι δερματολόγοι κάθε πρωί για να έχουν νεανική και φρέσκια επιδερμίδα;



Υπάρχουν τρία προϊόντα κατά τη διάρκεια της ημέρας στα οποία ορκίζονται οι δερματολόγοι και ήρθε η στιγμή να τα μάθεις για να ανανεώσεις το νεσεσέρ σου λίγο πριν το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι για ένα έχεις ένα όμορφο και λαμπερό δέρμα χρειάζεται πολλές φορές να κάνεις εξατομικευμένες θεραπείες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σου και την ηλικία.

Τα ευχάριστα νέα είναι όμως ότι υπάρχουν μερικές κλασικές φόρμουλες που λειτουργούν πραγματικά για κάθε τύπο δέρματος σε κάθε στάδιο της ζωής. Μην ξεχνάς ότι μια καλή ρουτίνα που μπορείς να ακολουθείς με συνέπεια είναι καλύτερη από οποιοδήποτε τελετουργικό 10 βημάτων εμπνευσμένο από τις τάσεις του TikTok.

Βρες παρακάτω τα 3 skincare προϊόντα που οι δερματολόγοι δεν αποχωρίζονται ποτέ κάθε πρωί, σύμφωνα με την VogueUK.

1. Ένα απαλό καθαριστικό

Ο καθαρισμός είναι ένα από τα θεμέλια μιας καλής ρουτίνας περιποίησης και πρέπει να γίνεται πολλές φορές την εβδομάδα στο ελάχιστο. Η δερματολόγος, Natalia Jiménez προτιμά να καθαρίζει το πρόσωπό της με ένα ήπιο σαπούνι, όπως και οι συνάδελφοι Paloma Borregón, Paloma Cornejo και Elena Martínez. «Είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα του προϊόντος που έχουμε εφαρμόσει τη νύχτα», εξηγεί ο Cornejo. Το καθαριστικό θα πρέπει να είναι απαλό και να περιλαμβάνει σαλικυλικό οξύ αν το δέρμα σου είναι επιρρεπές στη λιπαρότητα.

Gel καθαρισμού CeraVe Foaming Cleanser - Βρες το εδώ.

2. Ένας αντιοξειδωτικός ορός με βιταμίνη C και φερουλικό οξύ

Η δημιουργία ενός φραγμού για την προστασία του δέρματος από τις ελεύθερες ρίζες είναι το κλειδί. Οι ειδικοί προτείνουν την εφαρμογή ενός ορού που περιέχει τόσο βιταμίνη C όσο και φερουλικό οξύ, που χάρη στην αντιοξειδωτική τους δύναμη έχουν την ικανότητά να δίνουν λάμψη στο δέρμα. «Η βιταμίνη C βοηθά στη μελάγχρωση και στη σύνθεση κολλαγόνου», αναφέρει ο Cornejo. Εκτός από το να κάνει την εν λόγω βιταμίνη C πιο αποτελεσματική, το φερουλικό οξύ θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της σφριγηλότητας του δέρματος ενώ παράλληλα ενυδατώνει και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Και αν το δέρμα σου είναι ιδιαίτερα ξηρό, αναζήτησε επίσης μια φόρμουλα με βιταμίνη Ε, συμβουλεύει ο Dr Martínez.

L'Oreal Paris Revitalift Clinical Vitamin C Serum - Βρες το εδώ.

3. Ένα καλό αντηλιακό

Τίποτα δεν είναι πιο ωφέλιμο για το δέρμα από ένα αντηλιακό. Θα δυσκολευτείς να βρεις έναν δερματολόγο που να μην προτείνει την εφαρμογή του τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Η Jiménez, χρησιμοποιεί ένα ευρέως φάσματος SPF αντί για ενυδατική κρέμα, ενώ η Cornejo λέει ότι αποφασίζει αν θα εφαρμόσει μια επιπλέον κρέμα ανάλογα με το πώς νιώθει το δέρμα της κάθε πρωί. Αν εφαρμόσεις μια ενυδατική κρέμα, φρόντισε να ψάξεις για μια που περιέχει υαλουρονικό οξύ ή/και κεραμίδια και απλωσέ την μετά τον ορό.

Avène Cleanance Solaire Teintee SPF50+ - Βρες το εδώ.