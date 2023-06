Τα 10 αντηλιακά σώματος που θα μπουν στο φετινό μας νεσεσέρ

Επέλεξε το κατάλληλο αντηλιακό σώματος για το φετινό καλοκαίρι και απόλαυσε τον ήλιο χωρίς ενοχές

Εκτός από το αντηλιακό που εφαρμόζεις στο πρόσωπό σου, πρέπει να εφαρμόσεις και στο σώμα σου. Άλλωστε το μαύρισμα που τόσο θέλεις να αποκτήσεις και φέτος γίνεται σωστά με το κατάλληλο αντηλιακό. Πιθανότατα έχεις κάνει ήδη το πρώτο σου μπάνιο και ίσως σχεδιάζεις τις διακοπές σου, και ελπίζουμε το νεσεσέρ σου να θέλεις να το ανανεώσεις με νέα αντηλιακά καθώς τα περσινά θα σε συμβουλεύαμε να τα αποσύρεις για το καλό της επιδερμίδας σου.

Τα beauty brands έχουν φροντίσει να ανανεώσουν τις φόρμουλες που εκτός από προστασία, ενυδατώνουν σε βάθος, διαθέτουν αντιγηραντική δράση, απορροφώνται εύκολα , ενώ αφήνουν μια υπέροχη αίσθηση απαλότητας στο δέρμα. Όλα τα παραπάνω είναι πλέον προ απαιτούμενα για κάθε αντηλιακό.

Πριν βάλεις λοιπόν το νέο σου αντηλιακό στο καλάθι αγορών δες παρακάτω όλα τα αγαπημένα αντηλιακά αλλά και τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις να επωφεληθείς όλα τα πλεονεκτήματα του αντηλιακού.

Pexels

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στη χρήση του αντηλιακού:

Δεν είμαστε γενναιώδορες με την ποσότητα. Το ότι το αντηλιακό μας έχει υψηλό δείκτη προστασίας, δε σημαίνει ότι ένα πέρασμα είναι αρκετό. Χρειάζεται ανανέωση ανά δύο ώρες τουλάχιστον και μάλιστα πρέπει να εφαρμόζουμε διπλάσια ποσότητα στην πλάτη και το θώρακα, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη του σώματος.

Φοράμε αντηλιακό μόνο όταν έχει ήλιο. Όταν έχει συννεφιά, δε σημαίνει ότι ο ήλιος δε μας εντοπίζει. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που επιμένουμε ότι η χρήση αντηλιακού πρέπει να γίνεται χειμώνα/καλοκαίρι.

Δεν κοιτάμε ημερομηνία λήξης. Ναι, όπως όλα τα προϊόντα έτσι και το αντηλιακό λήγει και αν λήξει είναι σα να μη φοράμε τίποτα. Με άλλα λόγια δεν προστατευόμαστε από τον ήλιο.

Ξεχνάμε να καλύπτουμε βασικά σημεία του σώματος.

1. Vichy Capital Soleil LaitSpf50+ - Βρες το εδώ.

2. La Roche-Posay Anthelios Family Spray Spf50+ - Βρες το εδώ.

3. LANCASTER SUN BEAUTY BODY MILK SPF30 - Βρες το εδώ.

4. Nuxe Sun Delicious Milky Lotion for Face & Body Spf30 - Βρες το εδώ.

5. Frezyderm Sun Screen Velvet Body Lotion Spf50+ - Βρες το εδώ.

6. Diοr Solar The Protective Milk for Face and Body SPF 30 Sunscreen Milk - High Protection - Βρες το εδώ.

7. Shiseido Expert Sun Protector Face And Body Lotion SPF50+ - Βρες το εδώ.

8. Clarins Sun Care Lotion Spray Body UVA/UVB 50 - Βρες το εδώ.

9. Korres Yoghurt Αδιάβροχη Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου και Σώματος SPF30 σε Spray - Βρες το εδώ.

10. Yves Rocher Solaire Comfort Lotion – Body SPF 50+ - Βρες το εδώ.