Κάηκες από τον ήλιο; Τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Το συναίσθημα είναι γνώριμο αλλά μπορείς να το αποφύγεις με τα παρακάτω tips

Οι εξορμήσεις μας στην παραλία όλο και αυξάνονται και εκεί που απολαμβάνουμε ανέμελοι τις βουτιές μας στη θάλασσα, οι βλαβερές ακτίνες του ήλιου παραμονεύουν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν δεν έχεις φροντίσει να ανανεώνεις το αντηλιακό σου κάθε 2 ώρες μάλλον το κάψιμο δεν το γλιτώνεις. Λίγο, λοιπόν οι ατελείωτες ώρες που ξεχνιέσαι στην παραλία και λίγο ίσως η βιαστική επάλειψη με το αντηλιακό και συχνά στο τέλος της ημέρας καταλήγεις με ένα έγκαυμα.

Πώς μπορείς όμως να το αντιμετωπίσεις σωστά;

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να απομακρυνθείς άμεσα από τον ήλιο. Αν αισθανθείς την επιδερμίδα σου πιο κόκκινη καλό θα είναι να πας κάτω από μια σκιά και να μείνεις μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.

Δεύτερο βήμα ένα δροσερό ντους που θα σου χαρίσει αμέσως ανακούφιση. Ένα χρήσιμο tip είναι όταν σκουπιστείς καλό είναι να μην τρίβεις την πετσέτα στο δέρμα, αλλά να την ακουμπήσεις απαλά και να την αφήνεις να απορροφήσει το νερό.

Φυσικά, η εφαρμογή της ενυδατικής ή ενός after sun θα απαλύνουν το κάψιμο, ενώ θα βοηθήσουν στην πιο άμεση και επούλωση της επιδερμίδας. Εκτός λοιπόν από την αντιηλιακή προστασία που προέχει στην περιποίηση της επιδερμίδας το καλοκαίρι είναι επίσης απαραίτητη η πλούσια ενυδάτωσή της και κυρίως αμέσως μετά την παραλία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δημιουργήθηκαν τα after sun προϊόντα, τα οποία είναι χρήσιμα, αφού μπορούν να δράσουν άμεσα “ξεδιψώντας” το δέρμα και δροσίζοντάς το. Mετά το ντους μπορείς την περίοδο του καλοκαιριού να αντικαταστήσεις την ενυδατική ή το λάδι με το after sun.