Αντιγήρανση τώρα: Οι κρέμες που κάνουν θαύματα αν είσαι άνω των 60

Οι καλύτερες αντιγηραντικές κρέμες προσώπου για μετά τα 60 σε περιμένουν να τις δοκιμάσεις

New season, new me, new skin, θα προσθέσουμε εμείς. Η νέα σεζόν θέλει εσένα και την επιδερμίδα σου πιο ανανεωμένη από ποτέ. Με την πάροδο του χρόνου άλλωστε, τα σημάδια γήρανσης στην επιδερμίδα γίνονται όλο και πιο έντονα, με τις κατάλληλες κρέμες υπάρχει λύση! Το θέμα–αντιγήρανση είναι μεγάλο και έχει τα μυστικά του. Από μία ολοκληρωμένη περιποίηση δεν μπορούν να λείπουν οι αγαπημένοι μας κρέμες που μπορούν στην κυριολεξία να μεταμορφώσουν το δέρμα μας. Οι καινοτόμες φορμουλές τους υπόσχονται άμεση αντιγήρανση ακόμη και στα πιο «δύσκολα» σημεία.

Οι ρυτίδες είναι αναπόφευκτες καθώς η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνεται όσο μεγαλώνουμε. Όπως σε κάθε πρόβλημα, έτσι κι εδώ η ολιστική αντιμετώπιση αποτελεί τη μοναδική λύση.

Οι skincare experts αναφέρουν ότι καλό είναι πρώτα από όλα να ακολουθήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, να μην αμελείς την άσκηση και έπειτα να επιλέξεις μια κρέμα ανάλογα με τις ανάγκες σου και τον τύπο της επιδερμίδας σου. Τα οφέλη είναι πολλά: ενυδάτωση, φωτεινότητα, σύσφιξη αλλά και καταπολέμηση των ρυτίδων. Ο συνδυασμός καλών συνήθειων μπορεί να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα.

Παρακάτω θα βρεις τις κορυφαίες κρέμες για να εντάξεις στην καθημερινή σου skincare ρουτίνα:

1. Vichy Liftactiv Collagen Specialist - Βρες την εδώ.

Εμπνευσμένη από τη νέα γενιά μη επεμβατικών αισθητικών διαδικασιών, η Liftactiv Collagen Specialist αποτελεί το κλειδί για νεανική επιδερμίδα. Εμπλουτισμένη με τα πιο ισχυρά δερματολογικά συστατικά φυσικής προέλευσης, η Liftactiv Collagen Specialist ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας, διορθώνοντας τα αποτελέσματα της απώλειας του κολλαγόνου. Υπέροχη υφή, με όλη την απαλότητας μιας βελούδινης πούδρας, για άμεση αίσθηση ανόρθωσης και άνεσης.

2. ESTÉE LAUDER REVITALIZING SUPREME+ GLOBAL ANTI-AGING CELL POWER CREME SPF 15 - Βρες την εδώ.

Το κλειδί για πιο σφριγηλή, λεία και λαμπερή όψη της επιδερμίδας. Αυτή η θρεπτική , ανάλαφρη σε υφή, oil-free κρέμα πολλαπλών δράσεων και προστασία ευρέως φάσματος SPF15 βοηθά την επιδερμίδα να ξεκλειδώσει την νεανική της δυναμική. Δείτε την επιδερμίδα σας να ανακτά την σφριγηλότητα και τη λαμπερή ζωτικότητά της.Με την ισχυρή Τεχνολογία RevitaKey και το αποκλειστικό μας Εκχύλισμα Moringa, ενθαρρύνει τη φυσική δύναμη της επιδερμίδας να παράγει κολλαγόνο και ελαστίνη.

3. SHISEIDO VITAL PERFECTION UPLIFTING AND FIRMING CREAM - Βρες την εδώ.

Vital Perfection, η σειρά πρόληψης, για ορατά αποτελέσματα σύσφιγξης και lifitng. Εμπνευσμένη από την τελευταία ολιστική έρευνα της SHISEIDO γύρω από την επιστήμη της επιδερμίδας και τη νευροεπιστήμη, η Vital Perfection αποτελεί μια επαναστατική λύση, που αναζωγονεί την επιδερμίδα και αφυπνίζει τη δυναμική της.

4. L’ORÉAL PARIS REVITALIFT LASER ΚΡΕΜΑ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΡΕΤΙΝΟΛΗ & ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ - Βρες την εδώ.

Συνδυασμός ρετινόλης και νιασιναμίδης σε μια ενυδατική και ελαφριά κρέμα νυκτός εμπλουτισμένη με θρεπτικά έλαια. Προσφέρει ορατά αποτελέσματα και βαθιά ενυδάτωση με μια μόλις εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας: Η επιδερμίδα ενυδατώνεται εντατικά και θρέφεται. Σε 14 νύχτες: Οι ρυτίδες μειώνονται ορατά και ο χρωματικός τόνος βελτιώνεται. Η επιδερμίδα του λαιμού λειαίνεται και συσφίγγεται. Σε 4 εβδομάδες: Οι ρυτίδες και ο χρωματικός τόνος συνεχίζουν να βελτιώνονται. Η επιδερμίδα είναι απαλή και λαμπερή.

5. GUERLAIN ABEILLE ROYALE RICH DAY CREAM- Βρες την εδώ.

Αποτέλεσμα, ολική διόρθωση και δράση σε σφριγηλότητα, ρυτίδες, λάμψη. Το άρωμά της, συνδυασμός μελιού και φρέσκων λουλουδιών, αποτελεί δημιουργία του διάσημου αρωματοποιού Thierry Wasser και είναι το signature scent σε όλα τα προϊόντα της σειράς Abeille Royale. Η πλούσια σύνθεσή της είναι ιδανική για κανονικές / ξηρές επιδερμίδες, καθώς και για γυναίκες που απολαμβάνουν προϊόντα με πλούσια υφή.