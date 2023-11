Ενυδατική κρέμα σώματος: Ανακάλυψε τη σύνθεση που θα λατρέψει η επιδερμίδα σου

Η ενυδατική κρέμα σώματος είναι το must-have για απαλό, λείο και ελαστικό δέρμα

Όταν η θερμοκρασία πέφτει, τείνουμε να εστιάζουμε κατά κύριο λόγο στην περιποίηση του προσώπου, παραμελώντας σχεδόν εξολοκλήρου φροντίδα της επιδερμίδας μας στο σώμα. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε την πρέπουσα προσοχή και στην επιδερμίδα από το λαιμό και κάτω για να το διατηρούμε υγιές και ελαστικό. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει κάθε μια από εμάς να επιλέξει τη σύνθεση που ικανοποιεί τόσο της ανάγκες όσο και τις αισθήσεις μας όσον αφορά στην υφή της σύνθεσης και το άρωμα.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσουμε την κρέμα μας

Οι ενυδατικές κρέμες σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή αν αισθανθούμε την ανάγκη, χωρίς αντενδείξεις. Για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά της και να είμαστε σίγουρες ότι τα συστατικά διεισδύουν βαθιά, ωστόσο, το ιδανικό είναι να απλώσουμε την κρέμα μας σε καθαρό δέρμα, αμέσως μετά το μπάνιο ή το ντους , ενώ το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς υγρό.

Μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι χρήσιμο να κάνουμε απολέπιση για την ανάπλαση του δέρματος και την αφαίρεση των νεκρών κυττάρων, εστιάζοντας στις περιοχές που συνήθως τείνουν να πυκνώνουν περισσότερο, όπως τα χέρια, οι αγκώνες και τα γόνατα, χωρίς να ξεχνάμε το culotte de cheval.

Ποιο προϊόν να επιλέξεις, ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σου

Στην αγορά υπάρχουν ενυδατικές κρέμες για κάθε ανάγκη και τύπο δέρματος. Αν για παράδειγμα έχεις πολύ ξηρό δέρμα, θα πρέπει να επικεντρωθεις σε συνθέσεις με πολύ πλούσια υφή, με βάση συστατικά όπως βούτυρο καριτέ και κακάο , σκουαλάνιο και κεραμίδια. Στην περίπτωση που το δέρμα σου είναι λιπαρό, προτίμησε πιο ελαφριές φόρμουλες. Και για την περίπτωση του ώριμου δέρματος, είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε συγκεκριμένες φόρμουλες ικανές να εξουδετερώσουν την απώλεια τόνου και ελαστικότητας.

Ανακάλυψε 5 υπέροχες συνθέσεις που φροντίζουν μοναδικά την επιδερμίδα στο σώμα

