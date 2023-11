Θέλεις λαμπερή επιδερμίδα; Αυτά είναι τα serums βιταμίνης C που χρειάζεσαι

Οι οροί βιταμίνης C που μεταμορφώνουν την όψη και την ποιότητα της επιδερμίδας

Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα ενεργά συστατικά στoν κόσμο της περιποίησης της επιδερμίδας. Ανεξάρτητα από το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζεις με το δέρμα σου- θαμπάδα, υπερμελάγχρωση, ερυθρότητα, λεπτές γραμμές, έλλειψη σύσφιξης - η βιταμίνη C θα επιφέρει μερικές εντυπωσιακές βελτιώσεις στην όψη της επιδερμίδας σου μόλις αφοσιωθείς στην καθημερινή εφαρμογή της.

Τι είναι η βιταμίνη C;

Ακριβώς όπως η βιταμίνη C που λαμβάνεις για να αποτρέψεις τις ασθένειες κατά την περίοδο ενός κρυολογήματος, η βιταμίνη C στην περιποίηση του δέρματος δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό ενάντια στις ελεύθερες ρίζες του περιβάλλοντος που στοχεύουν να προκαλέσουν φθορά στο πρόσωπό σου. Η βιταμίνη C χρησιμοποιείται για τη λάμψη του δέρματος, τη λεύκανση των σκούρων κηλίδων που σχηματίζονται μετά από εξάρσεις ακμής και για τη δημιουργία ενός πιο ομοιόμορφου τόνου δέρματος.

Πώς ακριβώς το κάνει αυτό; Τα ορατά αποτελέσματα του οξειδωτικού στρες, μια κατάσταση στην οποία περνά το δέρμα όταν δεν υπάρχουν αρκετά αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση της βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, μπορεί να παρουσιαστούν ως άτονος τόνος δέρματος, ερυθρότητα και γενικά επιδερμίδα με ψεγάδια. Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται όταν τα κύτταρα του οργανισμού αντιμετωπίζουν επιβλαβείς παράγοντες στο περιβάλλον, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές οχημάτων, ο καπνός του τσιγάρου, η βρωμιά και οι ακτίνες UVA/UVB.

Τα οφέλη βιταμίνης C για το δέρμα

Το εκτεταμένο οξειδωτικό στρες μπορεί να αποδυναμώσει το δέρμα. Ως εκ τούτου, μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση καθώς και την υπερμελάγχρωση που προκαλείται από ουλές μετά την ακμή ή βλάβη από τον ήλιο. Η βιταμίνη C δεν είναι απλώς ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό τοπικής χρήσης. Είναι ένα από τα πιο ευέλικτα ενεργά συστατικά, καθώς διεγείρει επίσης την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα και είναι φυσικά αντιφλεγμονώδες – τα καλά νέα για εσένα που υποφέρεις επίσης από ακμή, λιπαρότητα ή μαύρα στίγματα ή αν θέλεις να επωφεληθείς από τις αντιγηραντικές ιδιότητές της.

Ανακάλυψε τον ορό βιταμίνης C που θα μεταμορφώσει τη δική σου επιδερμίδα

SkinCeuticals C E Ferulic Serum – Βρες το εδώ

Drunk Elephant C-Firma™ Fresh Day Serum – Βρες το εδώ

Vichy Liftactiv Supreme Vitamin C Serum – Βρες το εδώ

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum – Βρες το εδώ

L’Oreal Paris Revitalift Clinical 12% Vitamin C – Βρες το εδώ