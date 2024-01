Μεικτό δέρμα: Τα προϊόντα φροντίδας που επαναφέρουν την ισορροπία στην επιδερμίδα

Η ιδανική ρουτίνα περιποίησης της μεικτής επιδερμίδας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επαρκής περιποίηση του μεικτού δέρματος θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο περίπλοκη από το αναμενόμενο. Αυτός ο τύπος δέρματος, στην πραγματικότητα, έχει χαρακτηριστικά τόσο του ξηρού όσο και του λιπαρού δέρματος, ακόμη και του δέρματος με τάση ακμής. Ένα μείγμα στοιχείων που καθιστά απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το πρόσωπο με στοχευμένο τρόπο, ικανοποιώντας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του.

Αυτό που κάνει το μεικτό δέρμα τόσο πολύπλοκο στη διαχείριση είναι η παρουσία σμήγματος-ιδιαίτερα στη ζώνη Τ- και οι εξαιρετικά αφυδατωμένες περιοχές όπου, αντίθετα, η παραγωγή σμήγματος είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Μια κοινή, αλλά και μεταβαλλόμενη κατάσταση: η ρύπανση, η γήρανση, οι εποχιακές και ορμονικές αλλαγές, στην πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσουν το μεικτό δέρμα να είναι πιο ξηρό ή πιο λιπαρό. Το κλειδί στη φροντίδα αυτού του τύπου δέρματος είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ καθαρισμού, ενυδάτωσης και διατροφής.

Πώς να καταλάβεις αν έχεις μεικτό δέρμα

Ο ευκολότερος τρόπος για να διαπιστώσεις εάν έχεις μικτό δέρμα είναι να παρατηρήσεις πώς αντιδρά το δέρμα σου μετά τον καθαρισμό. Πρώτα απ 'όλα, λοιπόν, πρέπει να καθαρίσεις το πρόσωπό σου, εξαλείφοντας ίχνη μακιγιάζ και κρέμες. Σε αυτό το σημείο, απόφυγε να συνεχίσεις με τη συνήθη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σου, παρατηρώντας πώς συμπεριφέρεται το δέρμα: αν λίγο μετά τον καθαρισμό το πρόσωπό σου αρχίσει να «τραβάει» στα μάγουλα και, αντ' αυτού, να λάμπει σε στη ζώνη Τ, το δέρμα σου είναι αναμφίβολα μεικτό.

Η ιδανική περιποίηση για το μεικτό δέρμα

Το μεικτό δέρμα πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενυδάτωσης και καθαρισμού. Η αντιμετώπιση κάθε περιοχής του προσώπου με στοχευμένο τρόπο, προφανώς, είναι αδύνατη: για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το ιδανικό είναι να βασιστείς σε συγκεκριμένα προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τις ξηρές όσο και τις λιπαρές περιοχές. Το κλειδί είναι να δημιουργήσεις μια εξατομικευμένη και ισορροπημένη ρουτίνα.

OLEHENRIKSEN Balance It All™ Set - Oil control & pore-refining set – Βρες το εδώ



Απαλός καθαρισμός: Καθαριστικό και toner

DIOR Hydra Life Fresh Sorbet Creme Hydrating Cream – Βρες το εδώ

LA MER The Moisturizing Soft Matte Lotion – Βρες το εδώ

Το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα κάθε ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας, ο καθαρισμός για μεικτές επιδερμίδες πρέπει να είναι απαλός. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, καλό είναι να αποφεύγεις τα επιθετικά καθαριστικά, που στοχεύουν στην εξάλειψη του σμήγματος, αλλά και τα υπερβολικά πλούσια σκευάσματα, που θα μπορούσαν να θρέψουν τις ξηρές περιοχές, αλλά και να βαρύνουν το δέρμα στη ζώνη Τ. Ο ιδανικός συνδυασμός λοιπόν είναι ένα εμπλουτισμένο καθαριστικό σε μορφή αφρού και ένα καταπραϋντικό τόνερ, που μπορεί να εξαλείψει τις ακαθαρσίες, το σμήγμα και το μακιγιάζ χωρίς να επιτίθεται στο δέρμα.

ESTÉE LAUDER Perfectly Clean - Multi-Action Hydrating/Toning Lotion/Refiner – Βρες το εδώ

ORIGINS Out of Trouble - 10 minute Mask to Rescue Problem Skin – Βρες το εδώ

Κρέμα και ορός αφιερωμένος στο μεικτό δέρμα

Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για το μεικτό δέρμα. Ακόμα και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από ατέλειες, στην πραγματικότητα, απαιτούν υγρασία και υαλουρονικό οξύ για να σταθεροποιηθούν. Η λύση, επομένως, είναι οι κρέμες που απορροφώνται γρήγορα και ενισχύουν το δέρμα με θρεπτικά συστατικά χωρίς να το βαραίνει.

CLARINS Hydra Essentiel Matte Gel – Βρες το εδώ