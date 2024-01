Βιταμίνη Ε: Τα εκπληκτικά της οφέλη για μια όμορφη και νεανική επιδερμίδα

Ένα συστατικό που αξίζει μια θέση στη beauty routine σου

Η βιταμίνη Ε είναι ένα συστατικό που υπάρχει σε πολλά προϊόντα ομορφιάς και βοηθά στην καταπολέμηση ενός μεγάλου εύρους δερματικών προβλημάτων.

Τι είναι η βιταμίνη Ε

Πρόκειται για μια λιποδιαλυτή αντιοξειδωτική βιταμίνη που υπάρχει σε έλαια, ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά, αλλά και φυσικά στον οργανισμό μας.

Τα οφέλη της βιταμίνης Ε

Η βιταμίνη Ε έχει αντιοξειδωτικές και ενυδατικές ιδιότητες. Είναι ένα συστατικό που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ενυδατικό και μαλακτικό και προστατεύει το δέρμα από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών. Ιδανική για την καταπολέμηση της ξηροδερμίας, η βιταμίνη Ε βοηθά στην υποστήριξη της διαδικασίας επούλωσης των πληγών (ουλές, εγκαύματα κ.λπ.). Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και καταπραΰνει τους ερεθισμούς, καθιστώντας τη μια εξαιρετική θεραπεία για δερματικές παθήσεις, όπως το έκζεμα και η ροδόχρους ακμή. Βοηθά επίσης στη μείωση του οιδήματος και της ερυθρότητας.

Η βιταμίνη Ε είναι επίσης γνωστό ότι προστατεύει από τον ήλιο και τις περιβαλλοντικές επιθέσεις κάθε είδους, όπως η ρύπανση.

IG @doutzen

Πότε πρέπει να αποφεύγεται η χρήση βιταμίνης Ε

Η βιταμίνη Ε δεν είναι κατάλληλη για όλους. Σύμφωνα με δερματολόγους, είναι αλλεργιογόνος ουσία που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργικές αντιδράσεις. Είναι επίσης φαγεσωρογόνο και μπορεί να προάγει τα ξεσπάσματα ακμής. Ως εκ τούτου, άτομα με λιπαρό, με τάση ακμής ή ευαίσθητο δέρμα πρέπει να είναι προσεκτικά όταν ενσωματώνουν τη βιταμίνη Ε στη ρουτίνα ομορφιάς τους.

Η διαφορά μεταξύ της βιταμίνης Ε και της βιταμίνης C

Η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη C είναι και τα δύο αντιοξειδωτικά. Ενώ η βιταμίνη C έχει επίδραση στη μελάγχρωση και στα σκοτεινά σημεία (χάρη στις λευκαντικές της ιδιότητες), η βιταμίνη Ε είναι ενυδατική. Τα δύο συστατικά μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά μεταξύ τους για την επιδιόρθωση και την προστασία των μορίων του DNA. Οι βιταμίνες Ε και C μπορούν επίσης να συνδυαστούν με το φερουλικό οξύ, το μείγμα αυτό είναι αντιοξειδωτικό, χαρίζει λάμψη και φωτεινότητα στο δέρμα, ενώ και μειώνει την εμφάνιση των ουλών.