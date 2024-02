Skinstreaming: H μίνιμαλ skincare τάση για όμορφο και υγιές δέρμα

Στην περιποίηση δέρματος, less is more

Για κάποιες γυναίκες, μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος που αποτελείται από πολλά steps και προιόντα περιποίησης είναι απολύτως απαραίτητη. Ενώ, σε κάποιες άλλες αυτό το σχήμα περιποίησης φαίνεται ιδιαιτέρως περίπλοκο και αποτρεπτικό ώστε να το ακολουθήσουν.

Το Skinstreaming, μια νέα δημοφιλής τάση, στοχεύει να μειώσει τον αριθμό των προϊόντων περιποίησης που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ρουτίνα και αντ' αυτού να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά – όσα εξασφαλίζουν πραγματικά ένα υγιές και όμορφο δέρμα.

Τα οφέλη του Skinstreaming

Ένα τεράστιο πλεονέκτημα του skinstreaming είναι να γνωρίζεις πολύ καλά τα συστατικά που εφαρμόζεις στο δέρμα σου, οπότε αν έχεις αντίδραση σε ένα από αυτά, είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις ποιος είναι ο «ένοχος».

Καλύτερη απορρόφηση των ενεργών συστατικών

Δεδομένου ότι σταματάς να επενδύεις σε πλήθος προϊόντων και αρκείσαι στα απαραίτητα, σε βάθος χρόνου αυτό έχει άμεση σχέση με εξοικονόμηση χρημάτων.

Πώς κάνεις Skinstream

Cleanser: Για να ξεκινήσεις τη ρουτίνα σου τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, προτείνεται να χρησιμοποιείς ένα απαλό καθαριστικό προσώπου.

Αντιοξειδωτικό: Ένα αντιοξειδωτικό, όπως η βιταμίνη C, προσφέρει μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία, μπλοκάρει τις ελεύθερες ρίζες, απαλύνει τις κηλίδες από τον ήλιο και αποτρέπει τον αποχρωματισμό ενώ συγκρατεί την υγρασία.

Αντηλιακό: Προστάτεψε το δέρμα σου με ένα ισχυρό αντηλιακό. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εφαρμόσεις ξανά μια επαρκή ποσότητα. Η ανανέωση του αντηλιακού πρέπει να γίνεται περίπου ανά δύο ώρες.

Ρετινόλη: Στη βραδινή σου ρουτίνα, μπορείς να προσθέσεις τη ρετινόλη ή ένα ρετινοειδές. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και επιταχύνει τον κυτταρικό κύκλο, αποκαλύπτοντας μια πιο νέα, λεία, ομοιόμορφη και αναζωογονημένη επιδερμίδα.