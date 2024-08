Πώς να εφαρμόσεις έναν ορό ματιών για μέγιστα αποτελέσματα

Το «μυστικό» μας ενάντια στη γήρανση της επιδερμίδας γύρω από τα μάτια

Τα μάτια έχουν την απόλυτη προσοχή μας όταν πρόκειται για τη γήρανση του δέρματος. Η φυσικά λεπτή περιοχή των ματιών είναι, εξάλλου, εκείνη από την οποία αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες λεπτές γραμμές και ρυτίδες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, έχουμε στη διάθεσή μας τους ορούς ματιών. Πρόκειται για προϊόντα περιποίησης με ελαφριά υφή και σύνθεση ενισχυμένη με ισχυρά συστατικά που στόχο έχουν να προσφέρουν μέγιστα αποτελέσματα, τόσο άμεσα όσο και με την πάροδο του χρόνου.

IG @realbarbarapalvin

Πώς να εφαρμόσεις έναν ορό ματιών

Ο ορός ματιών πρέπει να εφαρμόζεται πρωί και βράδυ σε απόλυτα καθαρό δέρμα. Ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία του ματιού, εφαρμόζουμε τη φόρμουλα κατά μήκος της πτυχής του βλεφάρου μέχρι την εξωτερική γωνία. Στη συνέχεια, κάνουμε το ίδιο κατά μήκος του οστού των φρυδιών, των κροταφών και εστιάζουμε επίσης στο σημείο όπου σχηματίζεται το πόδι της χήνας. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι less is more, καθώς τα σέρουμ ματιών είναι ισχυρά και δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ερεθισμό στο δέρμα σας ή στα ίδια τα μάτια μας.

IG @realbarbarapalvin

Ορός και κρέμα ματιών

Ο ορός ματιών δεν υποκαθιστά την κρέμα ματιών — συνεργάζονται για να μας προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.