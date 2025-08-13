Strawberry skin, κεράτινες βλάβες και τρίχες που γυρνούν μέσα: Πώς να αποκτήσεις λεία επιδερμίδα στα πόδια

Το μυστικό για smooth legs δεν είναι η αποτρίχωση, αλλά η συστηματική φροντίδα του δέρματος

Έχεις ξυρίσει μόλις τα πόδια σου ή έκανες αποτρίχωση, φοράς το αγαπημένο σου φόρεμα, αλλά... κάτι πάει στραβά. Μικρά στίγματα, κοκκινίλες, σκληρά σημεία και τρίχες που αρνούνται να βγουν στην επιφάνεια κάνουν την εμφάνισή τους και η λεία, μεταξένια επιδερμίδα μοιάζει όνειρο θερινής νυκτός.

Αν σου θυμίζει κάτι αυτό το σκηνικό, δεν είσαι μόνη. Τα φαινόμενα “strawberry skin”, κεράτινες βλάβες και τρίχες που γυρνούν προς τα μέσα είναι πολύ πιο συχνά απ’ όσο νομίζεις κι ευτυχώς, επιδέχονται επίλυση.



IG @juliesfi

Strawberry skin

Ονομάζεται έτσι γιατί θυμίζει την όψη της φράουλας με μικρά, σκούρα στίγματα στα πόδια, ιδιαίτερα μετά το ξύρισμα. Πρόκειται για ανοικτούς πόρους ή τριχοθυλάκια που έχουν γεμίσει με σμήγμα, νεκρά κύτταρα ή ακόμα και υπολείμματα από αφρό ξυρίσματος.



Κεράτινες βλάβες

Οι κεράτινες βλάβες ή θυλακική υπερκεράτωση είναι εκείνα τα μικρά, σκληρά σπυράκια που μοιάζουν με δέρμα κοτόπουλου και εμφανίζονται σε μπράτσα, μηρούς ή γλουτούς. Οφείλονται στη συσσώρευση κερατίνης που φράσσει τους θύλακες των τριχών. Δεν είναι επικίνδυνες, αλλά σίγουρα ενοχλητικές, ειδικά όταν θες λεία, απαλή επιδερμίδα.



Εγκλωβισμένες τρίχες

Όταν μια τρίχα δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια του δέρματος και στρίβει προς τα μέσα, δημιουργείται φλεγμονή, κοκκινίλα και πολλές φορές μικρό σπυράκι. Αυτό λέγεται τρίχα που γυρνάει μέσα (ingrown hair), και είναι το αποτέλεσμα είτε απότομης αποτρίχωσης, είτε ανεπαρκούς απολέπισης.

Πώς να αποκτήσεις λεία επιδερμίδα στα πόδια



IG @juliesfi

Η απολέπιση

Χωρίς απολέπιση, ό,τι κι αν εφαρμόσεις μετά απλά δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει. Απομάκρυνε τα νεκρά κύτταρα και ξεμπλόκαρε τους πόρους σου με:

Μηχανική απολέπιση (scrubs με κόκκους, αλλά ήπιους – όχι σαν γυαλόχαρτο!)

Χημική απολέπιση με AHA/BHA (γλυκολικό ή σαλικυλικό οξύ)

Απολεπιστικά γάντια ή βούρτσες σώματος, 1-2 φορές την εβδομάδα

Η ενυδάτωση

Μετά την απολέπιση, έρχεται η θρέψη. Αναζήτησε body creams με ceramides για επανόρθωση, ουρία που απολεπίζει ήπια και ενυδατώνει ταυτόχρονα ή νιασιναμίδη που καταπραΰνει και ενισχύει τον φραγμό του δέρματος.

Η σωστή μέθοδος αποτρίχωσης

Αν ξυρίζεσαι να θυμάσαι πως πρέπει να το κάνεις πάντα με καθαρό, αιχμηρό ξυραφάκι. Χρησιμοποίησε gel ή έλαιο ξυρίσματος, όχι απλό σαπούνι. Ξυρίσου με την κατεύθυνση της τρίχας, όχι ανάποδα.

Αν κάνεις αποτρίχωση με κερί ή συσκευή, κάνε απολέπιση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και 2-3 ημέρες μετά και χάρισε στην επιδερμίδα σου βαθιά ενυδάτωση. Αν έχεις τάση για τρίχες που γυρνούν μέσα, δοκίμασε μια λοσιόν με σαλικυλικό οξύ μετά την αποτρίχωση.

Συμπληρωματική φροντίδα για πιο λείο αποτέλεσμα