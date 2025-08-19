Scrub με ζάχαρη ή με αλάτι; Ποιο απολεπίζει καλύτερα το δέρμα σου

Ποιο συστατικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες απολέπισης της δικής σου επιδερμίδας;

Η απολέπιση είναι από τα πιο σημαντικά βήματα στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας, αφού απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ανανεώνει την υφή και χαρίζει άμεση λάμψη. Ένα καλό scrub, εκτός από την αίσθηση φρεσκάδας που προσφέρει, βοηθά και τα υπόλοιπα προϊόντα περιποίησης να απορροφώνται καλύτερα. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι: να επιλέξουμε scrub με ζάχαρη ή με αλάτι;



Scrub με ζάχαρη

Το scrub με ζάχαρη θεωρείται πιο απαλό και φιλικό προς την επιδερμίδα. Οι κόκκοι της ζάχαρης είναι πιο στρογγυλοί και λεπτοί, με αποτέλεσμα να γλιστρούν απαλά πάνω στο δέρμα χωρίς να προκαλούν έντονο ερεθισμό. Επιπλέον, η ζάχαρη έχει την ιδιότητα να συγκρατεί την υγρασία, κάτι που σημαίνει ότι η επιδερμίδα μένει πιο ενυδατωμένη και ελαστική μετά την απολέπιση. Γι’ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο scrub είναι ιδανικό για ξηρές ή ευαίσθητες επιδερμίδες, αλλά και για σημεία όπως το πρόσωπο ή ο λαιμός που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

IG @negin_mirsalehi





Scrub με αλάτι

Από την άλλη πλευρά, το scrub με αλάτι προσφέρει μια πιο έντονη και βαθιά απολέπιση. Οι κόκκοι του είναι πιο τραχείς, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για περιοχές με πιο παχύ δέρμα, όπως οι αγκώνες, τα γόνατα, οι φτέρνες ή τα χέρια. Παράλληλα, το αλάτι έχει αντισηπτικές ιδιότητες και συμβάλλει στην αποτοξίνωση του δέρματος, αφήνοντάς το πιο καθαρό και ανανεωμένο. Η αίσθηση που αφήνει είναι πιο δροσερή και τονωτική, γι’ αυτό και προτιμάται συχνά από άτομα με λιπαρή ή ανθεκτική επιδερμίδα.



IG @negin_mirsalehi

Ποιο να επιλέξεις

Η επιλογή ανάμεσα σε ένα scrub με ζάχαρη ή με αλάτι εξαρτάται, τελικά, από τις ανάγκες του δικού σου δέρματος. Αν θέλεις απαλή απολέπιση και επιπλέον ενυδάτωση, η ζάχαρη είναι ο ιδανικός σου σύμμαχος. Αν πάλι χρειάζεσαι βαθύτερο καθαρισμό και τόνωση, το αλάτι θα σε δικαιώσει. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να μην το παρακάνεις - μία με δύο φορές την εβδομάδα αρκούν για να κρατήσεις την επιδερμίδα σου υγιή και λαμπερή.