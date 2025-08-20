Τα 5 πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση της πρόωρης γήρανσης του δέρματος

Τα αντιοξειδωτικά μπορούν πραγματικά να επιβραδύνουν τη γήρανση και να χαρίσουν πιο φωτεινό, υγιές και ανθεκτικό δέρμα

Η καθημερινή μας έκθεση στον ήλιο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το στρες δημιουργεί ελεύθερες ρίζες – μικρά, ασταθή μόρια που καταστρέφουν τα κύτταρα και επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης. Τα αντιοξειδωτικά είναι οι "σωματοφύλακες" του δέρματος: εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύουν τη φυσική άμυνα και χαρίζουν πιο υγιή, νεανική όψη. Ποια είναι τα 5 πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη ρουτίνα ομορφιάς μας;

IG @hannaschonberg





Βιταμίνη C

Η πιο διάσημη αντιοξειδωτική βιταμίνη στην αντιγήρανση. Προσφέρει λάμψη, μειώνει τις δυσχρωμίες και ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου.

Πότε τη χρησιμοποιούμε: Το πρωί, κάτω από το αντηλιακό, για προστασία από τις ακτίνες UV και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βιταμίνη Ε

Δρα συνεργικά με τη βιταμίνη C, ενισχύει τον δερματικό φραγμό και χαρίζει απαλότητα.

Πότε τη χρησιμοποιούμε: Σε ορούς ή κρέμες νύχτας, για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη.

Ρεσβερατρόλη

Ένα φυτικό αντιοξειδωτικό με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Ενισχύει την άμυνα του δέρματος και χαρίζει ελαστικότητα.

Πότε τη χρησιμοποιούμε: Το βράδυ, σε ορούς ή κρέμες, για αναδόμηση ενώ κοιμόμαστε.

IG @hannaschonberg

Νιασιναμίδη

Εκτός από αντιοξειδωτική προστασία, μειώνει τους πόρους, εξισορροπεί τη λιπαρότητα και απαλύνει τις λεπτές γραμμές.

Πότε τη χρησιμοποιούμε: Πρωί ή βράδυ, καθώς συνδυάζεται εύκολα με τα περισσότερα δραστικά συστατικά.

Κατεχίνες πράσινου τσαγιού

Πλούσιες σε πολυφαινόλες, καταπολεμούν τις φλεγμονές και ηρεμούν το δέρμα.

Πότε τις χρησιμοποιούμε: Ιδανικές σε ορούς ή μάσκες για ερεθισμένα ή κουρασμένα δέρματα.

