Τα 5 πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση της πρόωρης γήρανσης του δέρματος

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

20 Αυγούστου 2025

Τα αντιοξειδωτικά μπορούν πραγματικά να επιβραδύνουν τη γήρανση και να χαρίσουν πιο φωτεινό, υγιές και ανθεκτικό δέρμα

Η καθημερινή μας έκθεση στον ήλιο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το στρες δημιουργεί ελεύθερες ρίζες – μικρά, ασταθή μόρια που καταστρέφουν τα κύτταρα και επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης. Τα αντιοξειδωτικά είναι οι "σωματοφύλακες" του δέρματος: εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύουν τη φυσική άμυνα και χαρίζουν πιο υγιή, νεανική όψη. Ποια είναι τα 5 πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη ρουτίνα ομορφιάς μας;

Βιταμίνη C

Η πιο διάσημη αντιοξειδωτική βιταμίνη στην αντιγήρανση. Προσφέρει λάμψη, μειώνει τις δυσχρωμίες και ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου.
Πότε τη χρησιμοποιούμε: Το πρωί, κάτω από το αντηλιακό, για προστασία από τις ακτίνες UV και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βιταμίνη Ε

Δρα συνεργικά με τη βιταμίνη C, ενισχύει τον δερματικό φραγμό και χαρίζει απαλότητα.
Πότε τη χρησιμοποιούμε: Σε ορούς ή κρέμες νύχτας, για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη.

Ρεσβερατρόλη

Ένα φυτικό αντιοξειδωτικό με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Ενισχύει την άμυνα του δέρματος και χαρίζει ελαστικότητα.
Πότε τη χρησιμοποιούμε: Το βράδυ, σε ορούς ή κρέμες, για αναδόμηση ενώ κοιμόμαστε.

Νιασιναμίδη

Εκτός από αντιοξειδωτική προστασία, μειώνει τους πόρους, εξισορροπεί τη λιπαρότητα και απαλύνει τις λεπτές γραμμές.
Πότε τη χρησιμοποιούμε: Πρωί ή βράδυ, καθώς συνδυάζεται εύκολα με τα περισσότερα δραστικά συστατικά.

Κατεχίνες πράσινου τσαγιού

Πλούσιες σε πολυφαινόλες, καταπολεμούν τις φλεγμονές και ηρεμούν το δέρμα.
Πότε τις χρησιμοποιούμε: Ιδανικές σε ορούς ή μάσκες για ερεθισμένα ή κουρασμένα δέρματα.

