Τι συμβαίνει στο δέρμα σου, αν δεν πλένεις σωστά το πρόσωπό σου

Ο καθαρισμός αποτελεί «επένδυση» για την υγεία και την ομορφιά του δέρματος

Ο καθαρισμός είναι το πρώτο και πιο βασικό βήμα στη ρουτίνα περιποίησης του δέρματός μας. Κι όμως, πολλές φορές τον παραλείπουμε ή τον κάνουμε βιαστικά, με αποτέλεσμα να στερούμε από το πρόσωπό μας τη φροντίδα που πραγματικά χρειάζεται. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν καθαρίζουμε σωστά την επιδερμίδα μας;

IG @hannaschonberg





Συσσώρευση ρύπων και σμήγματος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το δέρμα εκτίθεται σε ρύπους, σκόνη και σμήγμα. Αν δεν απομακρυνθούν σωστά, συσσωρεύονται στους πόρους, προκαλώντας θαμπή όψη και τραχιά υφή.

Φραγμένοι πόροι και σπυράκια

Η αδυναμία σωστού καθαρισμού οδηγεί σε φραγμένους πόρους, που με τη σειρά τους γίνονται το ιδανικό περιβάλλον για μαύρα στίγματα, σπυράκια και ακμή. Ακόμα κι αν δεν έχουμε λιπαρό δέρμα, αυτό μπορεί να μας επηρεάσει.

Επιτάχυνση της γήρανσης

Όταν οι ρύποι και οι ελεύθερες ρίζες παραμένουν στην επιφάνεια του δέρματος, επιτίθενται στα κύτταρα και μειώνουν την ελαστικότητα. Το αποτέλεσμα; Λεπτές γραμμές και πρόωρη γήρανση.

Απώλεια λάμψης

Το δέρμα που δεν «αναπνέει» σωστά λόγω ρύπων και σμήγματος, δείχνει κουρασμένο, θαμπό και άτονο. Ο σωστός καθαρισμός βοηθά να αναδειχθεί η φυσική του φωτεινότητα.

Μειωμένη αποτελεσματικότητα καλλυντικών συνθέσεων

Ακόμα και οι καλύτεροι οροί και κρέμες δεν μπορούν να δράσουν αν εφαρμόζονται σε δέρμα που δεν είναι καθαρό. Τα ενεργά συστατικά δυσκολεύονται να διεισδύσουν, μειώνοντας τα αποτελέσματα της ρουτίνας μας.

IG @hannaschonberg

Πώς καθαρίζουμε σωστά την επιδερμίδα του προσώπου μας

Δύο φορές την ημέρα: Πρωί και βράδυ, με ήπιο καθαριστικό που ταιριάζει στον τύπο του δέρματός μας.

Διπλός καθαρισμός το βράδυ: Ειδικά αν φοράμε μακιγιάζ ή αντηλιακό.

Χλιαρό νερό: Ούτε πολύ ζεστό, ούτε παγωμένο, για να μην ερεθίζεται η επιδερμίδα.

Καθαρή πετσέτα: Στεγνώνουμε με ταμποναριστές κινήσεις, ποτέ με τρίψιμο.