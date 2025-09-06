Τα ενεργά συστατικά που μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα στην επιδερμίδα

Τα ενεργά συστατικά είναι σύμμαχοι της επιδερμίδας, αρκεί να χρησιμοποιούνται με μέτρο και σωστό συνδυασμό

Η περιποίηση της επιδερμίδας βασίζεται σε δραστικά συστατικά που υπόσχονται λάμψη, αντιγήρανση και αντιμετώπιση ατελειών. Ωστόσο, ακόμα και τα πιο «πολύτιμα» ενεργά συστατικά μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα στην επιδερμίδα.

Αν έχεις παρατηρήσει ότι το δέρμα σου «τραβάει», ξεφλουδίζει ή χάνει τη φυσική του άνεση, τότε ίσως κάποιο από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς φέρει την ευθύνη. Ποια συστατικά χρειάζονται προσοχή και πώς μπορείς να τα εντάξεις σωστά στη ρουτίνα σου;

Ρετινοειδή

Τα παράγωγα της βιταμίνης Α θεωρούνται «χρυσός» στην αντιγήρανση, όμως έχουν την τάση να διαταράσσουν τον φυσικό φραγμό της επιδερμίδας. Το αποτέλεσμα; Ερυθρότητα, αίσθημα καψίματος και έντονη ξηρότητα, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες χρήσης. Ξεκίνα να τα χρησιμοποιείς σε χαμηλές συγκεντρώσεις και συνδύαζέ τα με μια πλούσια ενυδατική.

AHA & BHA

Το γλυκολικό, το σαλικυλικό και το γαλακτικό οξύ είναι γνωστά για την απολεπιστική τους δράση. Απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και ανανεώνουν την υφή του δέρματος, αλλά αν χρησιμοποιούνται υπερβολικά, μπορούν να αφήσουν την επιδερμίδα ευάλωτη και αφυδατωμένη. Περιόρισε τη χρήση τους σε 2-3 φορές την εβδομάδα και απόφυγε τον συνδυασμό με άλλα ισχυρά συστατικά.



Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου

Συχνά συστατικό σε προϊόντα κατά της ακμής, δρα ισχυρά ενάντια στα βακτήρια, αλλά παράλληλα απορροφά τη λιπαρότητα σε τέτοιο βαθμό που «στεγνώνει» και την υγιή υγρασία της επιδερμίδας. Χρησιμοποίησέ το τοπικά και συνόδευσέ το με μια μη φαγεσωρογόνα ενυδατική κρέμα.