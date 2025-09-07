Beauté την Κυριακή: Τα 3 πιο αποτελεσματικά συστατικά σε DIY συνταγές ομορφιάς
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
7 Σεπτεμβρίου 2025
Η τάση του DIY skincare έχει κερδίσει φανατικό κοινό, αφού συνδυάζει τη φυσικότητα με την αίσθηση ότι φροντίζουμε την επιδερμίδα μας με αγάπη και απλά, αγνά υλικά. Όμως, δεν είναι όλα τα φυσικά συστατικά εξίσου αποτελεσματικά. Αν θέλεις να ξεκινήσεις με ασφάλεια και να δεις πραγματικά αποτελέσματα, εδώ θα βρεις τα τρία πιο δραστικά και πολυχρηστικά συστατικά που δεν πρέπει να λείπουν από την beauty ρουτίνα σου.
Μέλι
Το μέλι είναι ίσως το πιο αγαπημένο συστατικό στις DIY συνταγές. Έχει έντονες ενυδατικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος. Ενυδατώνει σε βάθος, καταπραΰνει ερεθισμούς και συμβάλλει στη φυσική λάμψη της επιδερμίδας. Ανακάτεψε 1 κουταλάκι μέλι με λίγο γιαούρτι για μια express μάσκα λάμψης.
Αλόη βέρα
Η αλόη βέρα είναι γνωστή για τη δροσιστική και επουλωτική της δράση. Το τζελ της ενυδατώνει χωρίς να βαραίνει το δέρμα, ενώ βοηθά στη μείωση κοκκινίλων και ερεθισμών. Είναι τέλειο after-sun προϊόν, αλλά και μια ελαφριά ενυδατική βάση για καθημερινή χρήση. Εφάρμοσε καθαρό τζελ αλόης στο πρόσωπο σαν φυσικό serum πριν από την κρέμα σου.
Λάδι καρύδας
Το λάδι καρύδας είναι ένα από τα πιο πολυχρηστικά έλαια στην ομορφιά. Πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε, θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα και τα μαλλιά. Είναι ιδανικό ως ντεμακιγιάζ, μάσκα μαλλιών ή ενυδατικό σώματος. Χρησιμοποίησέ το ως φυσικό balm χειλιών ή συνδύασέ το με ζάχαρη για ένα γρήγορο scrub.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.
Διαβάζονται Τώρα
- 6 έξυπνοι τρόποι για να απαντήσεις σε κάποιον όταν σε προσβάλλει, διατηρώντας την ψυχραιμία σου
- Ειδικός σε θέματα ευτυχίας του Χάρβαρντ μοιράστηκε τη no1 συμβουλή για μια εύκολη και επιτυχημένη ζωή
- Ζώδια σήμερα (7/9): Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει έντονη και μεταμορφωτική ενέργεια - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο