Γιατί εμφανίζεται ακμή στο σώμα και πώς θα την αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για ένα δέρμα χωρίς ατέλειες

Η ακμή δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο. Πολλές φορές κάνει την εμφάνισή της και στο σώμα, κυρίως στην πλάτη, στο στήθος και στους γλουτούς, όπου οι σμηγματογόνοι αδένες είναι πιο δραστήριοι. Τα σπυράκια μπορεί να εμφανιστούν ως μικρές φλεγμονές ή, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ως κύστες που βρίσκονται βαθύτερα κάτω από το δέρμα και προκαλούν πόνο και δυσφορία.

Αν έχεις παρατηρήσει συχνές εξάρσεις σε αυτά τα σημεία, δεν είσαι μόνη. Η ακμή σώματος μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους αλλά και σε ενήλικες, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση και την καθημερινότητά μας. Για να καταλάβεις πώς μπορείς να τη μειώσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πρώτα τι την προκαλεί.

Οι πιο συνηθισμένοι «ένοχοι» πίσω από την ακμή σώματος

1.Το στρες επηρεάζει τα πάντα, από την ποιότητα του ύπνου μέχρι την ισορροπία του δέρματος. Όταν βρισκόμαστε σε έντονη πίεση, αυξάνεται η παραγωγή ανδρογόνων ορμονών, που οδηγούν σε περισσότερη λιπαρότητα και φλεγμονές. Αν και το στρες από μόνο του δεν «γεννά» ακμή, σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

2.Αλλαγές στις ορμόνες - όπως αυτές που συμβαίνουν κατά την εφηβεία, τον κύκλο ή την εγκυμοσύνη - μπορούν να «ξυπνήσουν» την ακμή σώματος. Αν τα σπυράκια εμφανίζονται επίμονα στα ίδια σημεία, η χαρτογράφηση της ακμής μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα την αιτία.

3.Τα στενά ρούχα, τα αθλητικά σουτιέν ή ακόμη και οι τσάντες που τρίβονται συνεχώς στην πλάτη προκαλούν ερεθισμό και μπορεί να οδηγήσουν στη λεγόμενη «ακμή τριβής».

4.Η γυμναστική κάνει καλό στην υγεία, αλλά ο ιδρώτας που παραμένει για ώρα στο δέρμα ευνοεί τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων. Αν δεν κάνεις ντους σύντομα μετά την προπόνηση, είναι πιθανό να δεις σπυράκια να εμφανίζονται.

5.Προϊόντα με λιπαρή ή φαγεσωρογόνα σύσταση μπορεί να φράξουν τους πόρους και να προκαλέσουν εξάρσεις. Συχνά, αυτή η μορφή ακμής εμφανίζεται κοντά στη γραμμή των μαλλιών ή στον αυχένα, και υποχωρεί όταν σταματήσεις τη χρήση του προϊόντος που την προκαλεί.

Πώς να φροντίσεις το δέρμα σου για να περιορίσεις την ακμή

1.Επένδυσε στον σωστό καθαρισμό. Επίλεξε αφρόλουτρα που περιέχουν σαλικυλικό οξύ ή υπεροξείδιο του βενζοϋλίου - συστατικά που βοηθούν στον καθαρισμό των πόρων και μειώνουν τα σπυράκια.

2.Απόφυγε τα λιπαρά προϊόντα. Προτίμησε ελαφριές, oil-free συνθέσεις τόσο για το σώμα όσο και για τα μαλλιά σου.

3.Ντους μετά την άσκηση. Μην αφήνεις τον ιδρώτα να παραμένει στο δέρμα για ώρες - ένα γρήγορο ντους και καθαρά ρούχα είναι η καλύτερη μορφή πρόληψης.

4.Απαλή απολέπιση. Ένα ήπιο scrub σώματος μία-δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, χωρίς να τραυματίζει το δέρμα.

5.Υπομονή και συνέπεια. Η ακμή σώματος δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται τακτική φροντίδα για να δεις αποτελέσματα.