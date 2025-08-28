Τι λειτουργεί πραγματικά για την ενίσχυση του κολλαγόνου στο δέρμα;
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
28 Αυγούστου 2025
Το κολλαγόνο είναι η βασική πρωτεΐνη που δίνει σφριγηλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα. Μετά την ηλικία των 25 ετών, η φυσική παραγωγή του μειώνεται, οδηγώντας σε λεπτές γραμμές και χαλάρωση. Το ερώτημα είναι: μπορούμε να το αναπληρώσουμε;
Μύθος 1: Οι κρέμες με κολλαγόνο «γεμίζουν» το δέρμα εκ των έσω
Η αλήθεια: Τα μόρια του κολλαγόνου είναι πολύ μεγάλα για να διεισδύσουν στην επιδερμίδα. Έτσι, οι κρέμες με κολλαγόνο δεν «γεμίζουν» το δέρμα, αλλά μπορούν να το ενυδατώσουν και να βελτιώσουν προσωρινά την υφή. Είναι περισσότερο μια καλή κρέμα ενυδάτωσης παρά «μαγικό ελιξίριο».
Μύθος 2: Όσο πιο ακριβό το προϊόν, τόσο πιο αποτελεσματικό
Η αλήθεια: Η τιμή δεν εγγυάται αποτελέσματα. Οι δερματολόγοι τονίζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα ενεργά συστατικά, όπως η ρετινόλη, η βιταμίνη C και τα πεπτίδια, που αποδεδειγμένα διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου. Μια καλή φόρμουλα δεν κοστίζει απαραίτητα πολυτελή ποσά.
Τι βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου
- Τα ρετινοειδή (π.χ. ρετινόλη, τρετινοΐνη) διεγείρουν την κυτταρική ανανέωση και ενισχύουν τη σύνθεση κολλαγόνου.
- Η βιταμίνη C ως ισχυρό αντιοξειδωτικό σταθεροποιεί τις ίνες κολλαγόνου και προσφέρει λάμψη.
- Το αντηλιακό - ο πιο σημαντικός «σύμμαχος» του δέρματός μας, καθώς η UV ακτινοβολία καταστρέφει το κολλαγόνο.
- Τα συμπληρώματα κολλαγόνου. Οι μελέτες είναι ενθαρρυντικές, καθώς τα υδρολυμένα πεπτίδια κολλαγόνου φαίνεται ότι απορροφώνται και μπορούν να βελτιώσουν την ελαστικότητα του δέρματος σε βάθος χρόνου.
- Ο υγιεινός τρόπος ζωής με ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ύπνο και αποφυγή καπνίσματος.
