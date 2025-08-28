Τι λειτουργεί πραγματικά για την ενίσχυση του κολλαγόνου στο δέρμα;

Οι δερματολόγοι καταρρίπτουν τους μύθους που επικρατούν σχετικά με την ενίσχυση του κολλαγόνου στο δέρμα

Το κολλαγόνο είναι η βασική πρωτεΐνη που δίνει σφριγηλότητα και ελαστικότητα στο δέρμα. Μετά την ηλικία των 25 ετών, η φυσική παραγωγή του μειώνεται, οδηγώντας σε λεπτές γραμμές και χαλάρωση. Το ερώτημα είναι: μπορούμε να το αναπληρώσουμε;

IG @emilietommerberg

Μύθος 1: Οι κρέμες με κολλαγόνο «γεμίζουν» το δέρμα εκ των έσω

Η αλήθεια: Τα μόρια του κολλαγόνου είναι πολύ μεγάλα για να διεισδύσουν στην επιδερμίδα. Έτσι, οι κρέμες με κολλαγόνο δεν «γεμίζουν» το δέρμα, αλλά μπορούν να το ενυδατώσουν και να βελτιώσουν προσωρινά την υφή. Είναι περισσότερο μια καλή κρέμα ενυδάτωσης παρά «μαγικό ελιξίριο».

Μύθος 2: Όσο πιο ακριβό το προϊόν, τόσο πιο αποτελεσματικό

Η αλήθεια: Η τιμή δεν εγγυάται αποτελέσματα. Οι δερματολόγοι τονίζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα ενεργά συστατικά, όπως η ρετινόλη, η βιταμίνη C και τα πεπτίδια, που αποδεδειγμένα διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου. Μια καλή φόρμουλα δεν κοστίζει απαραίτητα πολυτελή ποσά.

IG @emilietommerberg

Τι βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου